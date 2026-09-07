ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI

ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Vigilance Directorate action, RI and ARI arrested for accepting bribe of Rs 35,000
ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

VIGILANCE ARREST RI & ARI, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଦୁଇ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା ଏବଂ ସହ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଜି (ସୋମବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।


ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । RI କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ARI ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଅଚ୍ୟୁତପୁରସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିଛି ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)


ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ନେଉଥିଲେ । ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଜମି ରହିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତାହା ଚାଷ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜମିର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ RI ଓ ARI ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଉଭୟ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ସହ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ସହ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)


ଏହାପରେ ରଶ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଆଜି ଅଫିସ୍ ରୁମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ RI ଓ ARI ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି RI ଏବଂ ARIଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାର୍‌ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଜେଲରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE
PURI VIGILANCE ARREST
VIGILANCE ARREST RI ARI
ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ୍
PURI VIGILANCE ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.