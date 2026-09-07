ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI
ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 7, 2026 at 10:03 PM IST
VIGILANCE ARREST RI & ARI, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଦୁଇ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା ଏବଂ ସହ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଜି (ସୋମବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । RI କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ARI ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଅଚ୍ୟୁତପୁରସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ନେଉଥିଲେ । ସିଉଳା ରାଜସ୍ବ ମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଜମି ରହିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଜମିର କିସମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତାହା ଚାଷ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜମିର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ RI ଓ ARI ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଉଭୟ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ରଶ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଆଜି ଅଫିସ୍ ରୁମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ RI ଓ ARI ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି RI ଏବଂ ARIଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଜେଲରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର