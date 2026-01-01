ETV Bharat / state

2025ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା; 212 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ, 18 KG ସୁନା ଜବତ

୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨ ମାମଲା । ୯୭ଟି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ୧୦୫ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୧୧୪ ଗିରଫ । ୧୫୩ ବିଲ୍ଡିଂ, ୧୮ କେଜି ସୁନା ସିଜ୍‌ ।

VIGILANCE DEPARTMENT
୨୦୨୫ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ । ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା । କେବଳ ଟ୍ରାପ କିମ୍ବା ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ୨୦୨ ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୧୨ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ । ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ୫୩ ଜଣ କ୍ଳାସ ୱାନ ଅଫିସର । ଜବତ ହୋଇଛି ୧୮ କେଜି ୩ ଶହ ଗ୍ରାମ ସୁନା । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱା ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡିଶା ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୱାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ୨୦୨ ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା । ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୧୨ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ ୫୩ ଜଣ କ୍ଳାସ ୱାନ ଅଫିସର । ସେହିପରି ୩୬ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ୧୭ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ୨୦ ଜଣ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ, ଯୋଗଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ୧୬ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ।



୪୯ ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ୯୭ ଟି ଟ୍ରାପ କେସ ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ୧୧୪ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ୧୦୫ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ୨୬ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ଟଙ୍କା । ସର୍ବମୋଟ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୧୫୩ ଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ୧୮ କେଜି ୩ ଶହ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୭୧୪ ଟି ପ୍ଲଟ, ୧୨ ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ, ୩୬ କୋଟି ୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ ଓ ନଗଦ ୮ କୋଟି ୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୪୮୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ୧୧୯୯ ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି । ୨୪୬ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କରାଯାଇଛି । ୫୧.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଜବତ ହୋଇଛି ।



୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ୨ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଆଇଏଏସ ଧୀମାନ ଚକମଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ୫୭ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା । କେସ ଫୈସଲା ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ରହିଛି । ୨୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ୪୭୯ ଟି କେସର ଫୈସଲା ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୫୫ ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ କେସର ତ୍ବରିତ ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଗତବର୍ଷ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପରେ ୨୪ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ୫୦ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଖୋର ବାବୁଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

