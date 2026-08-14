ETV Bharat / state

୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ, ୨ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କଟକସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Vigilance arrested retired officer
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 7:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ SRA ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ PEO ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କଟକସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ AEE ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜଦୀପ ହାଂସଦା ସରକାରୀ ଦରମା ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲରେ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୩ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ Prevention of Corruption Act, 1988ର ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ BNSର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୩(୨) ସହ ୧୩(୧)(ଏ), ଏବଂ BNSର ଧାରା ୪୦୯, ୪୨୦, ୪୬୭, ୪୬୮, ୪୭୧ ଓ ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

TAGGED:

RETIRED GOVT EMPLOYEE CORRUPTION
VIGILANCE ARREST RETIRED EMPLOYEE
TIRTOL GOVT EMPLOYEE CORRUPTION
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ
VIGILANCE ARREST GOVT EMPLOYEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.