୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପେକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ
୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 18, 2026 at 10:26 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗତ ୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ନା ମିଲିଂ ପାଇଁ ମିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ତାର କୌଣସି ହିସାବ ପେକ୍ସର ଖାତାରେ ଚଢ଼ିଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୨ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ୬୦୮ ଟଙ୍କା ହେବ । ଅଡିଟ୍ ପରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇ ତାହା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୧୨ ତାରିଖ ୧୬-୮-୨୦୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି । ଦଫା ୧୩(୨) ଆର ଡବ୍ଲୁ ଓ ୧୩(୧) (ସି) ପିସି ଏକ୍ଟରେ ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏପରି କି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ପ୍ୟାକ୍ସର ଦୁଇ ସମ୍ପାଦକ ଏବେ ଏଭଳି ମାମଲା ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପେକ୍ସରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ; ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର