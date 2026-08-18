ETV Bharat / state

୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପେକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ

୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

SANOJ KUMAR MISHRA ARRESTED
ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 10:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ଘଟଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।

BALANGIRI VIGILANCE
ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗତ ୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ନା ମିଲିଂ ପାଇଁ ମିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ନା ତାର କୌଣସି ହିସାବ ପେକ୍ସର ଖାତାରେ ଚଢ଼ିଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୨ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ୬୦୮ ଟଙ୍କା ହେବ । ଅଡିଟ୍ ପରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇ ତାହା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏହାପରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୧୨ ତାରିଖ ୧୬-୮-୨୦୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି । ଦଫା ୧୩(୨) ଆର ଡବ୍ଲୁ ଓ ୧୩(୧) (ସି) ପିସି ଏକ୍ଟରେ ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

SANOJ KUMAR MISHRA ARRESTED
ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏପରି କି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ପ୍ୟାକ୍ସର ଦୁଇ ସମ୍ପାଦକ ଏବେ ଏଭଳି ମାମଲା ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପେକ୍ସରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ; ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE
TUSURA PACS
BALANGIR NEWS
ତୁଷୁରା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି
SANOJ KUMAR MISHRA ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.