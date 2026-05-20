୧୮,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ ଗିରଫ
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : May 20, 2026 at 7:13 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଓ ନିୟମିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ୨୬.୦୩.୨୦୨୩ରୁ ୦୩.୦୪.୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲେ । ବିଡିଓଙ୍କ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଇଓ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପରେସନ୍ କରି ପିଇଓ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି । ଏହା ସହିତ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୭/୨୦୨୬ରେ ଧାରା ୭ ପିସି (ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ) ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ।
Today, Sri Parsuram Naik, PEO, Mirginendi GP under Karanjia Block, #Mayurbhanj has been arrested by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs.18,000/- from a contractual staffer of the same GP to process the file to facilitate the drawl of his salary.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) May 19, 2026
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ପର୍ଶୁରାମ ନାଏକ, ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୩୩ ପ୍ଲଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମହାଉସ
ଦରମା ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ