ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ, ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର; ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ

ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Mancheswar ASI Rajesh Kulu
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 7:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ASI ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ମାମଲାରେ ଫସି ଜାମିନରେ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ବି ଚଢ଼ାଉ

ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ASI କୁଲୁଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ASI କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ASI କୁଲୁଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।


ଜୁନ ୧୨ରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କୁଲୁ

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ASI ରାଜେଶ କୁଲୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାମିନରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମୋବାଇଲକୁ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ASI ରାଜେଶ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।

Vigillance raid
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)


ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କହିବାରୁ ରାଜେଶ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥାନାରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

VIGILANCE RAID BHUBANESWAR
MANCHESWAR ASI VIGILANCE
MANCHESWAR POLICE STATION ASI
ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ଏଏସଆଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
VIGILLANCE ARRESTED ASI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.