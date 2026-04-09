କୋଟିପତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗିରଫ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଜି କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 9, 2026 at 12:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଚଢ଼ାଉରେ ରାଜେଶଙ୍କଠୁ ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏନେଇ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୫/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଆଜି କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି,ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ,ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ,ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୟବର୍ହିଭୂତସମ୍ପତ୍ତି ଖାନତଲାସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନସୁଦ୍ଧା ଏକ ଦୁଇମହଲା କୋଠା,୧.୭ ଏକର ପରିମିତ ଏକ ଫାର୍ମହାଉସ ସହ ଦୁଇମହଲା କୋଠା,୮ଟିପ୍ଲଟ,ଜମା ₹୧.୭୦କୋଟି,ନଗଦ ₹୬.୨୩ ଲକ୍ଷ,ସୁନା ୩୫୦ଗ୍ରାମ,ହୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ପୋର୍ଟ ଓ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାର ଆଦି ମିଳିଛି। pic.twitter.com/AYdSjSx13Y— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) April 9, 2026
ରାଜେଶଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବହୁ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି । ଏପରିକି ପ୍ଲଟ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜେଶଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ଲେନ-୮ରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ. ୨୧୦-ବି ସ୍ଥିତ ୩୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଥିବା ୩ ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବିମ୍ବୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ସମେତ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି । ରାଜେଶଙ୍କ ମୋଟ୍ ୮ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍, ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବିମ୍ବୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ରାଜେଶଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ୩୫୦ ଗ୍ରାମର ସୁନ ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି । ୧.୭୦ କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ରହିଛି । ଘରୁ ୧୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୨ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ( Hyundai Sportz & Honda City) ଓ ୨ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ:
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାଜେଶଙ୍କ ଘର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରର ୬ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋହ୍ଲସିଂଘ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଓ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାବଜାରସ୍ଥିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ଆଦି ରହିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ୧୧ ଡିଏସପି, ୯ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୮ ଏଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
୧୯୯୪ ମସିହା ଜୁନ ୨ରେ ରାଜେଶ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟିପେଣ୍ଡାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର (Stipendiary Engineer) ଭାବେ ସେ ମାସିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ସହ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ରେ ରାଜେଶ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିଲେ ।
