ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା, 64 ଲକ୍ଷ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୬୪.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଥିଲା । ବହଳଦା ଶାଖାର ୨ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : August 7, 2026 at 10:52 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଏମସିସିବି) ଲିମିଟେଡ୍ର ବହଳଦା ଶାଖାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୪.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର 2 ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵୟ ହେଲେ ବହଳଦା ଶାଖାର ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଡିଚେନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କିରାଣୀ ମଳୟ କୁମାର ଦତ୍ତ । ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଜାଲିଆତି କରୁଥିଲେ:
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଓ ବିନା ସମ୍ମତିରେ ସେମାନଙ୍କର 29ଟି ଅସଲି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (ଏଫ୍ଡି) ବିପରୀତରେ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ନକଲି 'ଲୋନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍' ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଞ୍ଚକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମୁଦାୟ ୬୪,୪୨,୦୭୪ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା ।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେଶ ନଂ-୧୪ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧିତ) ଆଇନ୍, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(a) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ (IPC) ର ୪୦୯/୧୨୦-ବି ଦଫାରେ ଏହି କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଛି ।
ଗିରଫ, କୋର୍ଟଚାଲାଣ:
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏମସିସିବି ବଳହଦା ଶାଖାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ପ୍ରାୟ 29 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲୋନ ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲେ । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା । ପ୍ରାୟ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା; ସାଢେ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ପେନସନ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସାଢେ ୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ; ଆସାମରୁ ୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ , ଜାମତାରା ଗ୍ଯାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ