ETV Bharat / state

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହେବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ରେଳବାଇ

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

Video of engine detaching from moving train goes vira
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହେବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, କଣ କହିଲା ରେଳବାଇ.. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 8:29 PM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆଜି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଭିଡିଓରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଏସ୍‌ଏସ୍‌ ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନର ବଗି ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଟି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।


ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ବଗିରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା କପଲିଂ ଖୋଲିଯିବା ଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ।

ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ EFCJ ଦିନ ୧ଟା ୩୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ୩ଟା ୧୫ରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ CTCS କଣ୍ଟେନର ୨ଟା ୦୭ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ୩ଟା ୩୭ରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି କପଲ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୨ଟା ୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ୩ଟା ୫୫ରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟମ ଲାଇନରେ ପଛକୁ ପଛ ଅଟୋ ସିଗନାଲିଂ ସେକ୍ସନରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ ।

ଏନେଇ ରେଳବାଇ କହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରେକ୍‌ର ଆଗରେ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ଗତି କରିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟ୍ରେନ ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ । ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଥିଲା ବଗି । ଏମିତି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ । ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଭୁବନେଶ୍ୱର- ପୁରୁଣାକଟକକୁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ୱର୍ ୧୨୮୯୪ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅପରାହ୍ନ ତିନଟା ସମୟରେ ଛାଡିଥିଲା । ତେବେ କିଛି ବାଟ ଯିବାପରେ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନଟି ବଗି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବଗି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପେ ଆପେ ଗଡି କିଛି ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ । ତେବେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଁଛି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଳାଇଲା ଇଞ୍ଜିନ, ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା ବଗି.. ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଗି ଛାଡି ପଳାଇଲା ପୁରୀ-ହାଟିଆ ତପସ୍ବିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କପଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ରେଲୱେର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

Last Updated : September 21, 2026 at 8:37 PM IST

TAGGED:

RAILWAY CLARIFICATION
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନ୍
INDIAN RAILWAY
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
ENGINE DETACHING FROM MOVING TRAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.