ETV Bharat / state

ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦଘାଟିତ, ଦେଖିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲ କାର୍ଡ

ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଫିଲାଟେଲି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ନୂତନ ନେତାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଓ ଡାକ ଟିକେଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Vice President CP RadhaKrishnan remembered Subhas Bose inaugurated new gallery in Netaji Museum Cuttack
ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ନେତାଜୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଫିଲାଟେଲି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ନୂତନ ନେତାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଓ ଡାକ ଟିକେଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାକୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)

ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ:

ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି 13 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡ଼ାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେତାଜୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ, ଏନଭଲପ (Envolop) ଆଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ।

Netaji Birthplace Museum
ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇଲେ:

ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କଟକ ଆସି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ଯ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ 20 ମିନିଟ ଧରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର 12ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେତାଜୀ କିଭଳି ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ଯ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।

Guests present on the occasion of Subhas Chandra Bose's 129th birth anniversary
ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ସୁପୁତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଥିଲେ, ‘ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବଳ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ଶାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା । ନେତାଜୀ ଭାରତକୁ ଏକ ମଜବୁତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ।’

Netaji Birthplace Museum
ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରହଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଚିର ନମସ୍ୟ ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ:

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଚିର ନମସ୍ୟ ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ । ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନର ଗାଥା ମନରେ ଉଦଭାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ବୀରପୁରୁଷ ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।"

'ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ'

ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାକୁ କମ୍ଭମପାଟି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ,"ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ, ଯିଏ ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ।"

Guests present on the occasion of Subhas Chandra Bose's 129th birth anniversary
ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 129 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

'କଟକବାସୀ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ'

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି," ଆଜିର ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ।"

ସେହିପରି କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କହିଛନ୍ତି,"ସୁବାସ ବୋଷ କଟକ ମାଟିର ସନ୍ତାନ । ସେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ କଟକବାସୀ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ"


ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଯୁବ ନେତା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌରିଶଙ୍କର ପାର୍କରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି.ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ବୁଲି ଦେଖିଲେ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
PARIKRAMA DIWAS
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
SUBHAS BOSE 129TH BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.