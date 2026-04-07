14 ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ?
ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ପଡିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
Published : April 7, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 7:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର 14 ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ୟୁନିଟାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଫେସର ପବନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ମା ମାଣିକେଶ୍ବରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଫେସର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ MSCBD ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଲିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟୋସ୍ନା କେବି ରାଉତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
- ଖାଲି ପଡିଥିଲା କୁଳପତି ପଦବୀ
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲା । କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ହେବନି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଦେଶରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭଲ ରାଙ୍କରେ ଆସିବେ, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେନେଇ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ । ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସହିତ କ୍ୟାଂପସ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ନହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଦନ୍ନ ବିଶୋଇ ।
ରାଜ୍ୟର 14ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନଥିଲେ ନିୟମିତ କୁଳପତି । କାମଚଳା କୁଳପତିରେ ଭରସାରେ ଚାଲିଥିଲା ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ । ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ କମ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯୋଗୁ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ୧୧୯୪ ଜଣ ଆସିଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୪୮୮ ଜଣ, ୫୯୩ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୧୩୫ ଜଣ, ୨୯୯ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୩୮ ଜଣ ଓ ୩୦୮୨ ଜଣ ନନ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ବଦଳରେ ୭୮୨ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । କାମଚଳା କୁଳପତିରେ ଚାଲିଛି ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର