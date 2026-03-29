କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ୯ ଜଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ବିଜେପି ମୁହାଁ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର !
କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସହ ୯ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା । ପଢନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 29, 2026 at 4:05 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ଯ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ସରଗରମ ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌରପାଳିକା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ସହ ୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌରପାଳିକାର ୧୩ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ୯ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କାଉନ୍ସିଲରମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପଟେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଜର କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଛି । ଦଳ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ସମାଧାନ କରି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଏହି ରଣକୌଶଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ ପୌରପାଳିକାରେ ୨୧ ୱାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ୮ ଜଣ କାଉନସିଲର ଜିତିଥିଲା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଏକକ ଭାବେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଜିତି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର