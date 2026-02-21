ETV Bharat / state

ଏପ୍ରିଲ୍ ପହିଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ 'ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିସା' ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

VISA APPLICATION CENTRE
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (@dpradhanbjp)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 21, 2026 at 3:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (ଭିଏସି) ଏପ୍ରିଲ୍ ୧, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ଜୁବିନ୍ କର୍କାରିଆ । VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶ କାମ ପାଇଁ ଭିସା ଚାହୁଁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଏବଂ ସୁବିଧା-

ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଚୟନିତ ଶେଙ୍ଗେନ୍ (Schengen) ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବ, ଏବଂ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ମାନକ ଭିସା ସେବା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଯାତ୍ରା ବୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ସହିତ ଭିସା କନସିଅର୍ଜ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଆବେଦନକାରୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା-

ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ଏବଂ ନିୟୋଜନ ସହାୟତା ପାଇବେ । ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଲକାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ VFS ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ଜୁବିନ୍ କରକାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ‘ଭିଏଫଏସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଭିଏଫଏସର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ଜୁବିନ କର୍କାରିଆଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ, ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଭିଏଫସ ଗ୍ଲୋବାଲ ‘ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ’ ଅବସରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।"


ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜୁବିନ୍ କର୍କାରିଆ ଫେବୃଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲିଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଚାଳିତ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ UK ଏବଂ କିଛି ଚୟନିତ ଶେଙ୍ଗେନ୍ (Schengen) ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଆବେଦନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିସ୍ତାର ପାଇବ ଏବଂ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେବା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ବୋଲି ସେ ପାତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଭିସା ଆବେଦନ ସେବା ସହ ଏଠାରେ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା (Concierge services ) ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଦଳିଲ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ସୁରେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।


ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ।


ଏପ୍ରିଲ୍ ୧, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତାୟାତ ଓ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

