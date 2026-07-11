ପରଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ଏସ୍. ଜାନକୀ: ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହୀଶୂରରେ ଦେହାନ୍ତ
ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ୪୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ । ୭୦ ଦଶକର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତରେ ଜାନକୀ ଆମ୍ମା ରହିଛି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ବର ।
Published : July 11, 2026 at 10:19 PM IST
ମହୀଶୂର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଏସ୍. ଜାନକୀ, ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ମହୀଶୂରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜାନକୀ ଆମ୍ମା ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଲବମ୍, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ରେଡିଓରେ ୪୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏକକ, ଯୁଗଳ, କୋରସ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି । ୨୦୧୩ରେ ସେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଦିବଂଗତ ଗାୟିକା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଚାରିଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ୩୩ଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସାମୟିକ ସଂଗୀତକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ "ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନାଇଟ୍ଆଞ୍ଜେଲ" ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ତାହା କନ୍ନଡ ଥିଲା ଓ ତା’ପରେ ମାଲାୟଲମ । ଏହାସହ ସେ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି । ୭୦ ଦଶକର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ତଥା ଯୁଗଳ ଗୀତ ରହିଛି ।
ଏସ୍. ଜାନକୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ-
- ମନ ଆକାଶା (1974) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ "ଚୋରା ଚୋରା ପ୍ରୀତି"
- ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ "ଆଜି ଏ ମନ ଛନ ଛନ"
- କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଥାଚ୍ଚିତ୍ରରୁ "ଜନନୀ ଭବାନୀ ତୁ ଅମ୍ବିକା ଶିବାନୀ"
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମା ହେ ମମତାରୁ "ମନ ହଜି ଯାଏ"
- ସଉତୁଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ "ନା ନା ନା ଦୂରେ ଯାଅନା"
ଏହା ବାଦ୍ ବି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଏକକ ଓ ଯୁଗଳ ଗୀତ ରହିଛି ।
ଜାନକୀ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବିଧିୟିନ୍ ବିଲାୟଟ୍ଟୁ" (୧୯୫୭) ସହିତ ତାଙ୍କର ଗାୟନ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।
୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ
ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ୨୦୧୮ରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପନ୍ନାଡି" ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ।
ସେ ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲାଇମାମଣି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟୋତ୍ସବ ପ୍ରଶସ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗିରିଶ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭେଟେରାନ ଥିଏଟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ