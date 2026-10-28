ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'କୁ ନଜରରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ାରେ ୨୩୪ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୭୩ ମାଆଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରସବ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି’ (ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ) ନୀତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 28, 2026 at 8:54 AM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି’ (ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ) ନୀତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ରାୟଗଡା଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ (EDD) ଥିବା ୨୩୪ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମାଆ ଗୃହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୭୩ ଜଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ସ୍ଥିତି:
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୮.୦୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୪.୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ନାଗାବଳୀ ଏବଂ ବଂଶଧାରାର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି । ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୮୩ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୮୦.୫୧ ମିଟର ରହିଛି ଏବଂ ନାଗାବଳୀ ଜଳସ୍ତର ୧୫୨.୫୬ ମିଟର ରହିଛି ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ:
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ଡେରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଟୁକୁଣି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ୪୬ରୁ ୪୮ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟପଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବଂଶଧାରାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି କିଛି ଗାଁକୁ ଖାଲି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF), ୧ଟି ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF) ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଉପକରଣ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, କୋଲନରା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ କେ. ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା