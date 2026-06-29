ETV Bharat / state

ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ

୨୦୨୧ମସିହା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶକଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଅଦାଲତ । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

Verdict in the much-debated Jharaphul murder case: Prime accused Rakesh Swain sentenced to life imprisonment
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JHARAPULA DEATH CASE VERDICT, ଯାଜପୁର : ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ। ୨୦୨୧ମସିହା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଅଦାଲତ । ୨୨ ଜଣ ସାକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧୨ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଆଭିଯୋଗରେ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝରାଫୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପଢୁଥିଲେ l ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ l 2021 ମସିହାରେ ଝରାଫୁଲ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶକୁ ମାଗିଥିଲେ l ରାକେଶ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଝରାଫୁଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିଥିଲେ l ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ରାକେଶ ଝରାଫୁଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା l ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାକେଶ ତାର ସାଙ୍ଗ ଅମରେଶ ରାଉତ ସହିତ ଏକ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ିରେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ ଦେହକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ମୂଳପାଳ ଛକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଏକ ବିଲରେ ପକେଇ ଚାଲିଯାଇ ଥିଲେ l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୁଆଖିଆ ଥାନା କେଶ ନମ୍ବର 32 /21ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ l

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଆଭିଯୋଗରେ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଆଭିଯୋଗରେ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ଏହି ଘଟଣାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଝରାଫୁଲ ବାପା ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ । ହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି l ଯାହାହେଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ l ଘଟଣାଟା ବହୁତ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା l ଯାହାହେଉ କୋର୍ଟ ଅନୁକମ୍ପା ରଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l... ମୋ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନାହିଁ l ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ମିଳୁ l ମୁଁ ଆଜି ଏହି ରାୟ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି l"

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଆଭିଯୋଗରେ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ବାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଆଭିଯୋଗରେ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଓୟୋ ରୁମ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ଅମରେଶ-
୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ସକାଳେ କୂଆଖିଆ ଥାନା ମୂଳାପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ରମାଦେବୀ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତା କଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଝରାଫୁଲର ପ୍ରେମିକ ରାକେଶ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ୫ ବର୍ଷ ତଳର ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୩୨/୨୦୨୧) ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଜେଲ ଯାଇ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିବ ସାଇ ଓୟୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରୁମ ନଂ ୨୦୧ରେ ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଝରାଫୁଲର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

୨୦୨୧ମସିହା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
୨୦୨୧ମସିହା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାପରେ ରାକେଶ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଶକ୍ତି ଶେଖର ମୃତଦେହକୁ ଆଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିଆଲଖଣ୍ଡି ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ରାକେଶ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅମରେଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅମରେଶ ଉକ୍ତ ଓୟୋ ରୁମକୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରାବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା। ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଅମରେଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝରାଫୁଲ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ରାକେଶ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ମିଳିଲା କ୍ରାଇମରେ ବ୍ୟବହୃତ ନାଲି ସ୍କୁଟି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

JHARAPULA DEATH CASE
ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା
JHARAPHULA MURDER MYSTRY
JHARAPULA DEATH CASE VERDICT
JHARAPULA DEATH CASE VERDICT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.