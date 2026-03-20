ଖତ ଖାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍: ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଖତ ଖାଉଛି ଦୋକାନ
2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 20, 2026 at 11:45 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପାଳିକା ଅଧିନରେ ଥିବା ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଖତ ଖାଉଛି । ସହରରେ ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ:
ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୩ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୃହ ହରାଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନା ନିକଟରେ ୮ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲଠାରେ ୧୩ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ୧୦ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିକଟରେ ୫ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ପୁରୁଣାପଡ଼ା ବନ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ୨୦ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ, ଇରିଗେସନ କଲୋନି ଛକରେ ୧୩ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ମାର୍କେଟରେ ୮ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଲାଣି:
ଦୋକାନ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହାଛଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଠାରେ ଥିବା ୫ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଦ୍ୟପ ଓ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ମିଳିନି ଫୁଡପାର୍କ ଟେଣ୍ଡର:
ଅନ୍ଯପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଫେରାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ସେପଟେ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଷ୍ଟଲ କରିବା ସହ ଏକ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଜକୁ ୨ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ନାହିଁ । ସେହିପରି ସହରର ସାପ୍ତାହିକ ନୈନନ୍ଦିନ ବଜାରରେ ପିଣ୍ଡି କାମ ସହ ୭୨ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌରପରିଷଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି । ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବଣ୍ଟନ:
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ରହିଛି ସେନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୩ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ଖାଲି ଅଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ବଣ୍ଟନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପରେ ଆମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି