ଖତ ଖାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍: ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଖତ ଖାଉଛି ଦୋକାନ

2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 11:45 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପାଳିକା ଅଧିନରେ ଥିବା ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଖତ ଖାଉଛି । ସହରରେ ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ:
ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୩ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଗୃହ ହରାଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନା ନିକଟରେ ୮ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲଠାରେ ୧୩ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ୧୦ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିକଟରେ ୫ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ, ପୁରୁଣାପଡ଼ା ବନ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ୨୦ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ, ଇରିଗେସନ କଲୋନି ଛକରେ ୧୩ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ମାର୍କେଟରେ ୮ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଲାଣି:
ଦୋକାନ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହାଛଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଠାରେ ଥିବା ୫ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଦ୍ୟପ ଓ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ମିଳିନି ଫୁଡପାର୍କ ଟେଣ୍ଡର:
ଅନ୍ଯପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଫେରାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ସେପଟେ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଷ୍ଟଲ କରିବା ସହ ଏକ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଜକୁ ୨ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ନାହିଁ । ସେହିପରି ସହରର ସାପ୍ତାହିକ ନୈନନ୍ଦିନ ବଜାରରେ ପିଣ୍ଡି କାମ ସହ ୭୨ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌରପରିଷଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି । ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ।

ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ:ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ସରୋଜ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୪-୧୫ ମସିହାରେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ବହୁତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ପୌରପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଏକ ମାସ ଧରି ଦୋକାନୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଓ ଦୋକାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରପାଳିକା ଦାୟୀ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମାଞ୍ଚଳ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ଭାରୀ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ, ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ତାହା ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନୀ, ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା:ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ସଭାପତି ରୋହିତ ଦୁର୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ୪୭ ଦିନ ଧରି ପୌର ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଫଳରେ କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଗୃହ ଦିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ କରଯାଇଛି । ତାହା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଫଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାର ସଠିକ ବିଚାର ନ କରିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ," ବୋଲି ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବଣ୍ଟନ:
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ରହିଛି ସେନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୩ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ଖାଲି ଅଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ବଣ୍ଟନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପରେ ଆମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ କବଜାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି, ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ତୁଟୁନି କମିଟି-କାଉନସିଲର ବିବାଦ, ଖତ ଖାଉଛି 140 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ


