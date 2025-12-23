PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍; ଗୁଜବର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ଜାରି ହେଲା ଟୋଲ-ଫ୍ରି ନମ୍ବର
ପ୍ରଦୂଷଣପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଗୁଜବର ଶିକାର ହୋଇ ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ । ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ।
Published : December 23, 2025 at 11:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଥିଲେ ଇନ୍ଧନ ମନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଗୁଜବର ଶିକାର ହୋଇ ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ନିୟମର ଅନୁପାଳନ କରୁଥିବା ମୋଟରଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଆଧାରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତୈଳ ସଂସ୍ଥା, ଡିଲର ସଙ୍ଘ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୫ ଦିନ ଧରି ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ପରିବହନ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର- ୧୮୦୦୩୪୫୧୦୭୩ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
ଇ-ଚାଲାଣ ବକେୟା ଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମାବଳୀ (ନିୟମ ୧୬୭) ଅନୁଯାୟୀ ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବକେୟା ଥିବା ଇ-ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ । ୯୦ ଦିନରୁ କମ୍ ଦିନ ବକେୟା ଥିବା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପତ୍ର ପାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ । ଏହା ସହ ଇ-ଚାଲାଣରେ OTS ଯୋଜନାରେ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଥିବା ଇ-ଚାଲାଣ ପୈଠରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଅନଲାଇନରେ ଇ-ଚାଲାଣ ପୈଠ ପାଇଁ https://echallan.parivahan.gov.in ୱେବସାଇଟ ରହିଛି।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚାଲାଣ ବକେୟା ନ ଥିଲେ ଚାଲାଣ ଜାରିର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରି ଚାଲାଣ ଓ ବୈଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କଲେ ଏ ଦିଗରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ସର୍ବଦା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରନ୍ତୁ । ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର https://puc.parivahan.gov.in/puc/views/PUCCenterList.xhtml ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । mParivahan ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୈଧତା ଥିବା ଷ୍ଟିକର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ । ନକଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନଲାଇନରେ https://vahan.parivahan.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ ।
ନିୟମ ପାଳନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ, ଏହାସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନୈତିକ କର୍ଭବ୍ୟ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି । ସର୍ବଦା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସଡ଼ଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର