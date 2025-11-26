ମାର୍ଗଶୀର ଅଧାରେ ବି ଖସୁନି ପରିବା ରେଟ୍, 10ରୁ 15 ଦିନ ପରେ କମିବ ଦର !
ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଅଧା ହେଲାଣି ତଥାପି ଖସୁନି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର । ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି ଲୋକାଲ ପରିବା । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
Published : November 26, 2025 at 3:21 PM IST
କଟକ: ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଅଧା ହେଲାଣି ତଥାପି ବେଲଗାମ ପରିବା ଦର । ଏହି ସମୟରେ ଅମଳ କାରଣରୁ ପରିବା ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥାତ କମ ହେବା କଥା ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ପରିବା ଦର । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ପରିବା କିଣିବା ସାତସପନ ହୋଇ ପଡିଛି । କେବଳ କଖାରୁକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବା ଦର ୬୦ ଟଙ୍କା ତଳେ ନାହିଁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ଯାଇଛି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର । ପୋଟଳ କଥା ନକହିବା ଭଲ । ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି ୧୨୦ ରୁ ୧୪୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ବିନ୍ସ, ଜହ୍ନି, ଆଦି ଦର କଥା ନକହିବା ଭଲ ।
ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପରିବା କିଣିବେ ତାହାର କିଲୋପ୍ରତି ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ପରିବା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବା ଦର ବହୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ ଖାଉଟି କାହିଁକି ବରଂ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପରିବା ଦର ଉପରେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା ଆଜି ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦର । ଏହି ସମୟରେ କାଙ୍କଡ଼ କିଲୋପ୍ରତି 30 ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେବା କଥା ଆଉ ଏବେ ତାହା ଏବେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ପୋଟଳ ବି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେବା କଥା ଏବେ ତାହା 100 ରୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ବିନ୍ସ କିଲୋ 30 ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେବା କଥା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ବିଲାତି ମଧ୍ୟ 25 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ଏବେ ମାତ୍ର ଏହା 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । କଲରା 40ରେ ବିକ୍ରୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାହା କିଲୋ ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଜହ୍ନି 40 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପିସିକମ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ ପ୍ରତି 180 ରୁ 200 ଟଙ୍କା, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା 25 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧା କୋବି 40 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଖାଉଟି ।
"ପୂର୍ବରୁ 200 ରୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ବ୍ୟାଗଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ । ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଖାଉଟି ମାନେ ଏକ କିଲୋ ବଦଳରେ 500 କି 250 ଗ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି," ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।
"ସେହିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପନିପରିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଣିପାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବା ଅମଳ ହେବା କଥା । ବିଶେଷକରି ଲୋକାଲ ପରିବା ବଜାରକୁ ଆସିବା କଥା । ମାତ୍ର ତାହା ଆସି ପାରି ନାହିଁ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପରିବା ଦର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି । ବଜାରକୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପରିବା ଆସୁଛି ତାହା ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଞ୍ଚି, ବିହାର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସୁଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପରିବା ଦର ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି । ଲୋକାଲ ପରିବା ଆଉ 10, 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲେ ଦର କମିଯିବ," ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
"ପରିବାର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି । ବାଇଗଣ 80 କହୁଛନ୍ତି । କୋବି 60 ତଳକୁ ନାହିଁ । ଆମେ ବହୁତ ହନ୍ତଶନ୍ତ ହେଉଛି । ବିଲାତି ଦର ବି କମୁନି । ଆମେ ଗରିବ ମା' ମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛୁ," କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି । ହେଲେ ନିହାତି ପରିବା ଦର କମିବା ଦରକାର । ସରକାର ନଜର ରଖୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଗରିବ ଲୋକ ଅନେକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ।"
