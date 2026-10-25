ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ: ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଲାଭ !
ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 25, 2026 at 1:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଲିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ । ପରିବା ଦରରେ ସେତେଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା କି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବା ଦର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ପରିବା ଦର
ଏପଟେ କିଛି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହେଉନାହିଁ । ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ୍ରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଓ ଶାଗ ଭଳି ନିତିଦିନିଆ ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଘରର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ।
ପରିବା ବଜାରର ଅଜବ ଗଣିତ
ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବା ବଜାରରେ ଦରକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର । ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ପରିବାର ଦର କମ୍ ରହିଛି । ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନପାଇ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ପରିବା ଦାମ
ଆଳୁ 20 ଟଙ୍କା
ପିଆଜ 60 ଟଙ୍କା
କାକୁଡି 60 ଟଙ୍କା
ବାଇଗଣ 30 ଟଙ୍କା
ଟମାଟୋ 30 ଟଙ୍କା
ଗାଜର 30 ଟଙ୍କା
ଭଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା
ଶାରୁ 40 ଟଙ୍କା
କଦଳୀ 10 ଟଙ୍କା
ଓଉ 10 ଟଙ୍କା
ଚାଷୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିହନ, ସାର, ଶ୍ରମିକ ଓ ପରିବହନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନମିଳିଲେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ । ତେଣୁ ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।
ପରିବା ବଜାରରେ ଦରର ଏହି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଯୋଗାଣ, ଚାହିଦା ଓ ବଜାର ଦରର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ । ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦରରେ ପରିବା ମିଳିବା ସହ ଚାଷୀ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।