ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବା ଚାଷ, କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ପରିବା ଦର
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 20, 2026 at 8:23 PM IST
VEGETABLES PRICE HIKE, କଟକ : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ପରିବା ଦର । ଯେଉଁ ପରିବା ଦର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି । 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନହିଁ । ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ବି କିଣିଲେ, ସବୁ ପରିବା ଦର ଏବେ ଚଢାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ବିନ୍ସ ଦର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । ବଜାରରେ ଏବେ ବିନ୍ସ କିଲୋପ୍ରତି 130ରୁ 140 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବାଇଗଣ ଦର କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଦର ଏତେ ବଢ଼ି ଗଲା ଯେ ହାତ ମାରିବା କଷ୍ଟ । ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିଲୋପ୍ରତି 30ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେହିପରି ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଦର କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା, କଲରା ଦର କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ଯେଉଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦର ଏହି ସମୟରେ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା, ତାହା ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 40ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଲାତି ଦର ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି ତଥାପି କିଲୋପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାଙ୍କଡ଼ ଦର ବି କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ।
- ବିନ୍ସ କିଲୋପ୍ରତି 130ରୁ 140 ଟଙ୍କା
- ବାଇଗଣ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା
- ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା
- ଭେଣ୍ଡି କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା
- କଲରା କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା
- ଛଚିନ୍ଦ୍ରା କିଲୋପ୍ରତି 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା
- ବିଲାତି କିଲୋପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା
- କାଙ୍କଡ଼ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା
ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ବଜାରକୁ ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଅମଳ ହେବା କଥା, ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଥିବାରୁ ପରିବା ତୋଳିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଯେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଆସୁଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶେଷକରି ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗିର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅମଳ ହୋଇ ପରିବା ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଅମଳ ହେବା କଥା, ତାହା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅମଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।
ଏବେ ବଜାର କୁ ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା । ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, କୋଲକାତା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଦର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କାରଣରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା ଦର ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରି ଦର ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବା ଏହିପରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଏହିପରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଉଟି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ସେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା । ମାତ୍ର ତାହା କରାଯାଉ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନେ ଏହାଦ୍ଵାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଘରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରିବା କିଣି ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଦେବଯାନୀ ଗାହାଣ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ପରିବା ଦର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି କି ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆଣିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏକ କିଲୋ ବଦଳରେ 250ରୁ 500 ଗ୍ରାମ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅମଳ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ ।" ତେଵେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି, ତାଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମାଜସେବା ନାଁରେ ଠକୁଥିଲେ, 50 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାଠକ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 3 ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ