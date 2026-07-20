ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବା ଚାଷ, କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ପରିବା ଦର

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

vegetable prices raised by heavy rains, price increased by Rs 10 to 20 per kg
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବା ଚାଷ, କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ପରିବା ଦର (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

VEGETABLES PRICE HIKE, କଟକ : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ପରିବା ଦର । ଯେଉଁ ପରିବା ଦର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି । 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନହିଁ । ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ବି କିଣିଲେ, ସବୁ ପରିବା ଦର ଏବେ ଚଢାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବା ଚାଷ, କିଲୋ ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ପରିବା ଦର (Etv Bharat Odisha)

ବିନ୍ସ ଦର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । ବଜାରରେ ଏବେ ବିନ୍ସ କିଲୋପ୍ରତି 130ରୁ 140 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବାଇଗଣ ଦର କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଦର ଏତେ ବଢ଼ି ଗଲା ଯେ ହାତ ମାରିବା କଷ୍ଟ । ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିଲୋପ୍ରତି 30ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସେହିପରି ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଦର କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା, କଲରା ଦର କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ଯେଉଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦର ଏହି ସମୟରେ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା, ତାହା ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 40ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଲାତି ଦର ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି ତଥାପି କିଲୋପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାଙ୍କଡ଼ ଦର ବି କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ।

  • ବିନ୍ସ କିଲୋପ୍ରତି 130ରୁ 140 ଟଙ୍କା
  • ବାଇଗଣ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା
  • ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା
  • ଭେଣ୍ଡି କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା
  • କଲରା କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା
  • ଛଚିନ୍ଦ୍ରା କିଲୋପ୍ରତି 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା
  • ବିଲାତି କିଲୋପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା
  • କାଙ୍କଡ଼ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା



ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ବଜାରକୁ ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଅମଳ ହେବା କଥା, ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଥିବାରୁ ପରିବା ତୋଳିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଯେତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଆସୁଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶେଷକରି ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗିର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅମଳ ହୋଇ ପରିବା ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଅମଳ ହେବା କଥା, ତାହା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅମଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।


ଏବେ ବଜାର କୁ ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା । ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, କୋଲକାତା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଦର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କାରଣରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା ଦର ଏବେ କିଲୋପ୍ରତି 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରି ଦର ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବା ଏହିପରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।


ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଏହିପରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଉଟି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ସେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା । ମାତ୍ର ତାହା କରାଯାଉ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନେ ଏହାଦ୍ଵାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଘରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରିବା କିଣି ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଦେବଯାନୀ ଗାହାଣ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ପରିବା ଦର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି କି ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆଣିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏକ କିଲୋ ବଦଳରେ 250ରୁ 500 ଗ୍ରାମ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅମଳ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ ।" ତେଵେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି, ତାଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମାଜସେବା ନାଁରେ ଠକୁଥିଲେ, 50 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାଠକ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 3 ଫେରାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

VEGETABLES PRICE HIKE
CUTTACK VEGETABLE PRICE
CHHATRA BAZAR VEGETABLE PRICE
ବଢ଼ିଲା ପରିବା ଦର
VEGETABLES PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.