ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ତଥାପି ବଜାରରେ ଭିଡ଼; ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ କଟକରେ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେତିବେଶି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇନାହିଁ ତଥାପି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ।
Published : October 27, 2025 at 8:15 PM IST
କଟକ/ବ୍ରହ୍ମପୁର : ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଘରେ ଗ୍ରୋସରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି..ଏହା ଭିତରେ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ହୁହୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ କଟକରେ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେତିବେଶି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି । ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି କିଣି ପକାଉଛି । ଅଧ କିଲ ସହ କିମ୍ବା ଏକ କିଲ ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ 5 ରୁ 10 କିଲୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧା ଖାଇଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣି ଏହାର ଦର ଆହୁରି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ପରିବା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବେ, ତାହାର ଦର ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।
କାଙ୍କଡ଼ 100 , ଜହ୍ନି 80 ଟଙ୍କା
ଗତ କାଲି ଆଳୁ 3 କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଜି ଏହା 70 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଇଗଣ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ ଦର 80 ଟଙ୍କା, କଲରା କିଲ 80 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 60 ରୁ 70, ବିନ୍ସ 70, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60, ବିଲାତି 50, ଜହ୍ନି 80, କାଙ୍କଡ଼ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ କିଣନି-ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏପରି ଦରବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଖାଉଟିମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଜାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବା ଗଛିତ ଅଛି । କୌଣସି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ କିଣି ଗଛିତ ନ କରିବାକୁ ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରାଉତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଘ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଟଳ ୧୦୦, ବିନସ୍ ୧୪୦
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଖୁବ ବଢିଯାଇଛି । ଆଳୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ୨ ରୁ ୪ ଟଙ୍କା ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଆଲୁ ଦର ୨୨ ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ଦର ୨୦ ରୁ ୨୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ବଜାରରେ ବାଇଗଣ ଦର ୮୦ ଟଙ୍କା , ଭେଣ୍ଡି ୮୦ ଟଙ୍କା , ପୋଟଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କା , ଗାଜର ୮୦ ଟଙ୍କା , ବିନସ୍ ୧୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିବେଦନ
ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁତ କରି ରଖି ଦେଉଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କିପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନହେବ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାମ କୁମାର ପାତ୍ର । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେପରି ଦର ସଠିକ୍ ରହିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ବ୍ରହ୍ମପୁର
