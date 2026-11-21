ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଆସିବ କି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଲେ IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଭିସୁଟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଇଏମଡି ଡିଜି । ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ରଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 21, 2026 at 10:48 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ କୌଣସି ନୂଆ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ରାଡାର ସୂଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ଫଳରେ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଛି । ବୁର୍ଲା (VSSUT)ଭିସୁଟର 18ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବାତ୍ୟା, ରାଡାର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ତିନୋଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଏଲ ନିନୋ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଏହି ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି । ଯାହା ୧୯୮୭ ମସିହାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷରେ ଏପ୍ରିଲ-ମେ-ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ଏହି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ଋତୁ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ନଭେମ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି IMD ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଏମଡି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ମଡେଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ । ପୂର୍ବରୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାଚ, ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବାତ୍ୟାଟି ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନହାନୀ ଘଟିନାହିଁ ।
ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆରବ ସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଆଁମାର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ବୁର୍ଲା (VSSUT)ଭିସୁଟର 18ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି l
"ମୁଁ କୁଳପତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଭିସୁଟ ବା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ । ଏହା ଓଡିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ୟୁନିଭାରସିଟି ଗୌରବ ଆଣିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ମିତ କରିବ," କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ପାଣିରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଚାଷୀର ଲୁହ, କେବେ ମିଳିବ ଭାଗଚାଷୀକୁ ତାର ହକ୍ ଓ ସଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର