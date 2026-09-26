ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ; ସିଜିମାଳୀ ଓ କର୍ଲାପାଟ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 1000 ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ ବେଦାନ୍ତ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
Published : September 26, 2026 at 6:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୨ ମିଲିୟନ ଟନର ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ବେଦାନ୍ତ । ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ । ଏଥି ପାଇଁ ୫୦୦ ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସିଜିମାଳୀ ଏବଂ କର୍ଲାପାଟ ଖଣିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଏହାସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ ବେଦାନ୍ତ । ହଜାରେ ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ ବେଦାନ୍ତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ।
ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ଓଡିଶା ଆସିଥିଲି । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ୩ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହଁଚିଥିଲୁ । ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିମାନବନ୍ଦର, ସଡ଼କ କିମ୍ବା ରେଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା । ବକ୍ସାଇଟର ଭଣ୍ଡାର କଳାହାଣ୍ଡି ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ରିଫଇନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ସରକାର ନୁହେଁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ବିକାଶ ସହ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ । ସେତେବେଳେ ଓ ଆଜିର କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି ।"
ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅନୀଲ-
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ ବେଦାନ୍ତ
ହଜାରେ ଶଯ୍ୟା ବିଶଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବ ବେଦାନ୍ତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ
ଝାରସୁଗୁଡାରେ 2 ମିଲିୟନ ଟନର ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ବେଦାନ୍ତ
1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ
ଏଥିପାଇଁ 500 ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସିଜିମାଳୀ ଏବଂ କର୍ଲାପାଟ ଖଣିକୁ ଖୁଵ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ଵର ସର୍ବାଧିକ ବକ୍ସାଇଟ ଅଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ । ନିୟମଗିରି ଖଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ହୋଇପାରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫଇନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଭଳି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ରିଫଇନାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୨ ମିଲିୟନ ଟନର ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଓଡିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ । ୫ କୋଟିରୁ ନେଇ ୫୦୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ । ଓଡିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ । ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ।
ନିୟମଗିରିକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୨ ମିଲିୟନ ଟନର ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ହେବ । ଏଥି ପାଇଁ ୫୦୦ ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଏମିତି ସହଯୋଗ ରହିଲେ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ୭ ଜଣିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର