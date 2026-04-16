ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍; ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ VDumpling Dynastyର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା, 3 ବର୍ଷରେ 1.8 କୋଟିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ
ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ Vdumpling Dynastyର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା, ହୋମ୍ କିଚେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ, 3 ବର୍ଷରେ 1.8 କୋଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 16, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ଵ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ 'ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି' (VDumpling Dynasty) । 90 ସ୍କୋୟର ଫୁଟ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଥିବା ଆଉଲେଟକୁ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଅଗାଉଛି ସଂସ୍ଥା । ହୋମ କିଚେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଉଦୟମାନ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଭଉଣୀ ଲିପ୍ସା ଶତପଥୀ ଓ ତମସା ମିଶ୍ର । ଉଚ୍ଚ ଦରମାର କର୍ପୋରେଟ ଚାକିରୀ ଛାଡି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମୋମୋ:
ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ଵ ଉଦୟମାନ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ । ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଦ ସହ ପରମ୍ପରାର ମିଳନ ହୁଏ । ଅଥେଣ୍ଟିକ ଡମ୍ପଲିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋମୋ ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତାହା ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମୋମୋ ଓଡି଼ଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା । ନିରାମିଷ ଓ ଆମିଷରେ ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ କରି ଓଡିଶାରେ ଖାସି ମାଂସ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସଂସ୍ଥା । ପାହାଡ଼ି ମୋମୋ, ଝୋଲ୍ ମୋମୋ, କୋଥେ ମୋମୋ, ତୀଖୋ ମୋମୋ, ଶିତି ମୋମୋ, ସୌସି ପାନ ଫ୍ରାଏଡ୍ ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି । ସେହିପରି ହିମାଲୟନ ମୋମୋ, ହିମାଲୟନ ଫ୍ରାଏଡ, ହିମାଲୟନ କୋଥେ ଚାହିଦା ଭଲ ରହିଛି । ନୂଆ କରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୁମୋଇ, ଥୁକପାର, ସଫାଲ୍ୟ, ଲାଫିଙ୍ଗ ଓ ରାଇସ ପେପର ଉପରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ ଭଲ ରହୁଛି ।
2023 ମସିହା ଜୁନ ମାସର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ପାରିବାରିକ ଘରୋଇ ଭୋଜିରୁ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ପରିବାର ଲୋକ ଓ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ । ଭାରତୀୟ-ନେପାଳି ସମନ୍ୱୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଲିପ୍ସା । ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏହା ନେପାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ଏହିଠୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ଵ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି । ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାଉଡ କିଚେନ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ୯୦ ସ୍କୋୟର ଫୁଟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
50ରୁ 60 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସାରିଲାଣି । କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ପଟିଆ, ସହିଦନଗର ପରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ କଟକର ସିଡିଏରେ ଆଉଟଲେଟ ଖୋଲିଛି । ସେହିପରି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମଡେଲ ସହିଦନଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଟିୟର ସିଟ ସହ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଆଉଟଲେଟ ସହ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମଡେଲରେ ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି 1.8 କୋଟିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ଷ୍ଟାଫ୍, ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଯୋଜନା କରିଛି । ସେଥିରେ 50ରୁ 60 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ସଂସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ସଫଳ ଥିଲା । ମନ ମୁତାବକ ଦରମା ସହ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ବି ଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଘରକୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖାଇବା ଓ ଖୁଆଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଡ଼ ସୌକ । ତେଣୁ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭ୍ରେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ବନେଇଥିବା ଡମ୍ପଲିଂ(Dumpling) ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା । ସେଥିରୁ ନିଜସ୍ଵ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା । ଘରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ପାର୍ଟିରୁ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୋମ କିଚେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । କ୍ଲାଉଡ କିଚେନ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏହାର ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଛୋଟ ଆଉଟଲେଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।"
ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୟାସ:
ତେବେ ସାଧାରଣ ମୋମୋ ଦୋକାନରେ ମିଓନିଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ମିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ । କାରଣ ନେପାଳି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ବାଦାମ ଚଟଣୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ବାଦାମ ଚଟଣୀର ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଜିଭରେ ଲାଗିବା ପରେ ସେମାନେ ମିଓକୁ ଭୁଲି ବୋଲି ଗଲେଣି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଓଡିଶା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋକ୍ସ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।
'ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି':
ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତମସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ । ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଆମର ପୁଞ୍ଜି । ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ, ଆଗ୍ରହ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ସାନ ଭଉଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନଜର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ୍ କରିବା କାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଓ ଆର୍ଡମିନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଏ ।"
କିଏ ଏହି ତମସା ଓ ଲିପ୍ସା ?
1979 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡାରେ ଜନ୍ମିତ ତମସା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । ପରେ ରାମଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ( Regional College of Management)ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚାଳନା (Tourism Management)ରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଚାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 1986ରେ କୋରାପଟର ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । UNIITMରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେକ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (Great Lakes University)ରେ MBA କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କର୍ପୋରେଟ ଜଗତ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଲିପ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । Fortune 500, ଭୋଡାଫୋନ, Deloitte ଓ Ecolab ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।
2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ 19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲିପ୍ସା ଡେଲଏଟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ସଫଳ କର୍ପୋରେଟ କ୍ୟାରିଅର ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲିପ୍ସା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । 2023 ଜୁନ ମାସର ପାରିବାରିକ ଭୋଜି ଲିପ୍ସା ଓ ତମସାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଲିପ୍ସା ଓ ତମସା ଡମ୍ପଲିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲାଉଡ କିଚେନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗାଲାକ୍ସି ଏବଂ ଟାଟା ଆରିଆନା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ପ୍ରଥମ ଆଉଟଲେଟ ଖୋଲିଥିଲେ । ଘରେ ରହି ଅଫିସ କାମ ଓ ବଢୁଥିବା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ଲିପ୍ସାଙ୍କୁ 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କର୍ପୋରେଟ ଚାକିରୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଲିପ୍ସା ଓ ତମସାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏକ ଦ୍ରୁତବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କ୍ୱିକ ସର୍ଭିସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା QSR ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହା ଇଣ୍ଡୋ-ନେପାଳୀ ଏବଂ ଏସୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଖାଦ୍ୟର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 30 ହଜାର ଅର୍ଡର ଆସିଛି । ସେଥିରେ 38 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି । 3 ବର୍ଷରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡମ୍ପଲିଂ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଡମ୍ପଲିଂ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ QSR ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ।
ଗ୍ରହାକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଖାଦ୍ୟ:
ଗ୍ରାହକ ଚେତନା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ହିମାଲୟନ ମୋମୋର ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ । ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ହିମାଲୟନ ମୋମୋ ବଢିଆ ଢଙ୍ଗରେ ବନାନ୍ତି । ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପତଳା ସ୍କିନ ଯୁକ୍ତ ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ସେଥିପାଇଁ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଏଠି ରହିଛି । ସେହିପରି ଝୋଲ ମୋମୋ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଓଡିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏଭଳି ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ନିୟମିତ 25 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଏଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ ।"
ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ଆହିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ସ୍ବାଦ ମିଳେ । ଓଡିଶାରେ ରହି ଆମକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ମିଳେ । ଝୋଲ ମୋମୋ ମୋର ପସନ୍ଦ । ଗ୍ରେଭୀ ମୋମୋ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହା ସହ ବାଦାମ ଚଟଣୀ ମୁଁହରୁ ପାଣି ଆଣି ଦିଏ । ସେମାନେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ନିରନ୍ତରତା ରହୁଛି । ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସବୁଆଡେ ମିଳିବ ନାହିଁ ।"
ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ବୀକୃତି :
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଘରୋଇ ପାନ-ଏସିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି । ସ୍ୱିଗି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଶି ଦି ଚେଞ୍ଜ" (She The Change)ର 2026 ସଂସ୍କରଣରେ ଲିପ୍ସା ଓ ତମସା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । "ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ" (From Vision to Venture ) ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ରୋଷେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 70 ହଜାର ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 28 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା । 28 ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତମସା ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଲିପ୍ସା ଓ ତମସା "She The Change": ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟୁଅର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ଏବଂ ସ୍ୱିଗିର ସିଇଓ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମାଜେଟି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଫୁଡ କନେକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡସରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
