ଆସନ୍ତାକାଲି VB G RAM G ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ହେବ ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ
ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁଲାଇ ୨ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 30, 2026 at 8:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜୁଲାଇ 1ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ VB G RAM G ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ହେବ ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ହେଉଛି "ବିକଶିତ ଭାରତ–ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ)" ବା VB-G RAM G । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁଲାଇ ୨ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଇଓଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ ଯୋଜନାର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ୧୨୫ ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ।
ଏହାସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି VB G RAM G ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ 125 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 50- 50 ପ୍ରତିଶତ ସହଯୋଗ ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 4 ହଜାର କୋଟି ବଜେଟର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ' ସରକାରୀ ଆପ; ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀ ସହାୟତା