ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ; ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସୁପରଭାଇଜରୀ କମିଟି
ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସୁପରଭାଇଜରୀ କମିଟି ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା ।
Published : October 9, 2026 at 12:46 PM IST
ଗଜପତି/ରାୟଗଡ଼ା: ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସୁପରଭାଇଜରୀ କମିଟି ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବଂଶଧାରା ନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ସାରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କମିଟି ।
ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦ:
ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ମହାନଦୀ ଓ ପୂର୍ବ ନଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସୁପରଭାଇଜରି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି. ନାଗା ମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ:
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କାଟ୍ରାଗଡ଼ା ସାଇଡ୍ ୱିୟର, ଫ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କେନାଲ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ସାରା, ବାଡ଼ିଗାଁ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୬ ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ।
ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସୁପରଭାଇଜରୀ କମିଟି:
ବିଶେଷ କରି ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିର ସ୍ଥିତି, ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ, ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ । ନିଜ ଜମି ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କମିଟି ନିକଟରେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ ।
ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଚାଷବାସ, ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନଦୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ତେଣୁ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କମିଟିର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କମିଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି, ଜଳ ଏବଂ ଜୀବିକା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଶୁଣିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ପରିମାଣ କଣ ହୋଇପାରେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିଲେ ।
୧୦୬ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ:
ତେବେ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ, ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ୧୦୬ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ।"
ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଘର ଦ୍ବାର ସବୁ କିଛି ହରାଇବୁ । ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମେ ରାଜି ହେବୁ ନାହୁଁ ।"
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସୁପରଭାଇଜରୀ କମିଟି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ସାରା ଏବଂ ବାଡ଼ିଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିଥିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଉଦବେଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ: ଯୁଗ୍ମ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/ରାୟଗଡ଼ା