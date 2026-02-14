Valentine's Day; ପ୍ରେମର ନିଆରା ପରିଭାଷା...ମାଲିକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ମାଲିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ସାଜିଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ । ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରୀ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ ।
Published : February 14, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 9:10 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଫୁଲ, ଉପହାର ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପ୍ରେମର ଏକ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକର ଜଣେ ଦମ୍ପତି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିବା କ୍ଷମତା ହାରାଇବା ପରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗିଗଲା, ଆଶା ମଉଳିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା । ଦୈନିକ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକ ଭାବେ ସାହସ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଲେଖା । ଦୁଃଖକୁ ସାହସରେ, ଅସହାୟତାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି— ପ୍ରେମ କେବଳ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଅଟୁଟ୍ ରହିବାରେ ଅଛି ।
ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଥା ଶୁଣି ଥିବେ.. ମାତ୍ର ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ । ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଅନେକ ଯୁବ ପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ... ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଦେଉଳ ସାହିର ଦମ୍ପତି ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ(45 ବର୍ଷ) ଏବଂ ଚିତ୍ର ଲେଖା ସ୍ୱାଇଁ (31 ବର୍ଷ)ଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ପାହାଡ ଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସମସ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ।
2011 ମସିହାରେ କଟକରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତର ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମନୋଜ । ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ୍ ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ସେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ କାମ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଲା । କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା କୋମା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲେ ମନୋଜ । ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମନୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାକିର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ (ଚିତ୍ରଲେଖା)ଙ୍କୁ ପୁଅର ସେବା ପାଇଁ ମନୋଜଙ୍କ ମା' ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚିତ୍ରଲେଖା ମଧ୍ୟ ମନୋଜଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ । ଅଫିସ ଟାଇମ ଭଳି ଚିତ୍ରଲେଖା, ମନୋଜଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ମନୋଜଙ୍କ ମା'ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୋଜଙ୍କ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଚିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ ଚିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବା ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚିତ୍ରଲେଖା-
ସେଦିନ ବି ଥିଲା ପ୍ରେମ ଦିବସ । 2015 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ । ଚିତ୍ର, ମନୋଜଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମନୋଜ ହଁ କହିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା ଥିବାରୁ 2016 ମସିହାରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିର କରିବାକୁ ଆସି ଶେଷରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥି କରିଥିଲେ ଚିତ୍ର ।
'ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି'-
ଏନେଇ ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମତେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥି ବାଛିଲେ । ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ପାରି ନଥିଲି । ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟିନ ଡେ'ରେ ଚିତ୍ର ମତେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ହଁ କରିଦେଇଥିଲି । ସେ ସବୁ ବେଳେ ମୋର ସେବା କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସକାଳୁ ଉଠି ବା ପରେ ମୋତେ ବ୍ରସ କରାଇବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା,ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଅଫିସକୁ ନେବା, ଆଦି ମୋର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି । ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଘର ଭଡା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲି... ମାତ୍ର ସେ ଆସିବା ପରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଯାଇଛି..ପ୍ୟାକର୍ସ ମୁଭର୍ସ କାମ କରି ମୁଁ ଏବେ 35 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି । ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛି ।" ତେଵେ ଚିତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ମନୋଜ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ସାରା ଜୀବନ ସେବା କରିବାର ନେଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି'-
ସେହିପରି ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଛନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାକିର ଖୋଜୁଥିଲି । ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଠିକଣା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ । ମନୋଜ ସାର ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ନେଇଥିଲେ..ମାତ୍ର ଚାକିରରେ ଯୋଗ ଦେବାର ମାସକ ପରେ ସାର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି..ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମା ମତେ ସେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଦରମା ମିଳୁ ଥିଲା.. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଥିଲା । ସାର ମୋ ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଲେ । ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ତେଵେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାର ବୋଲି ଡାକେ ।"
ଚିତ୍ରଲେଖା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଟଙ୍କା ଆଦି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ.. କେବଳ ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ଚିହ୍ନିବା କଥା..ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଟିଏ ଅଛି । ଆମେ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପାଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ।
