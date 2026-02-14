ETV Bharat / state

ଭିନ୍ନ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ...ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ

ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡାଇ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପ୍ରେମ ଦିବସ ବା ଭାଲେଣ୍ଚାଇନସ୍ ଡେ' । ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଆଜି ମନର ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ପାଇଁ ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି । ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପରୁଷ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟ କିନ୍ନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଉଭୟ ବିବାହ କରି ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ନିଆରା ବିବାହ । (ETV Bharat Odisha)


ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ:
ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ହେଲେ ରବି ଡାକୁଆ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୋରା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜସ୍ଥିତ ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଟିନି ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁଖାର୍ଶୀବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନସ୍ ଡେ'ରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରୁ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ:
ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରୁ ରବି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ରବି ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୯ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ୨ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସୁରତ ଯାଇ ରବିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ । ପରେ ରବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଏପରିକି ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରବିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ନେଇ ଯାଇ ପରିବାର ସହ ଭେଟ କରାଇଥିଲେ ।

ଭାଲେଣ୍ଟାଇନସ୍ ଡେ'ରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)



ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପିଲା ଆଣି ପାଳିବୁ:
ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବର ରବି ଡାକୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟ୍ରେନରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବୁ ।" କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ସନ୍ତାନ ଆଣି ପାଳିବୁ । ସାରା ଜୀବନ ଏହିଭଳି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବୁ ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଦୁଃଖସୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି । ସେ ମୋ ଭଲମନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ ।" ଆମେ ହସଖୁସିରେ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ।


'ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି' ମେନକା ପରିଡା
ମେନକା ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୋ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆତ୍ମ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି । ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜଣେ କିନ୍ନରକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛି । ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ପରିବାର ସହ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଉଭୟ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଆମେ ଭଲଭାବେ କଥା ହେଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ଏହି ବିବାହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।" ନବ ଦମ୍ପତି ବିବାହରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମେନକା କହିଛନ୍ତି ।

ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
'ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଧୋକା ପାଇଥିଲି, ଏମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ'ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦୁହିତା ନାମ୍ନୀ କିନ୍ନର କହିଛନ୍ତି, "ମେନକା ମା'ର ଚେଲା ମୁଁ । ଏହି ବିବାହ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ପରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି । ହେଲେ ପରେ ମୁଁ ଧୋକା ପାଇଥିଲି । ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ଭଳି ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ନବ ଦମ୍ପତି ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ।"


ଏଭଳି ବିବାହ ସମାଜକୁ ଦେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ:
ଏନେଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ସମାଜ ପୂର୍ବ ଭଳି ନୁହେଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଧୀରେଧୀରେ ବଦଳୁଛି । କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପରିବାରର ଅଂଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହିପରି ବିବାହ ସମାଜକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଓ ସମାନତାର ପଥକୁ ଆଉ ମଜବୁତ କରୁଛି ।”

ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ରବିଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲସର ଗ୍ରାମରେ । ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି । ରବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରାମ ଡାକୁଆ ଓ ମା' ମଞ୍ଜୁଳା ଡାକୁଆ । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୂର୍ବନାମ ଗୋଡା ଧୋବା । ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଡା ନଚମନ୍ଦ ଦୋରା ଓ ମା' ଗୋଡା ସୁକୁମାରୀ ଦୋରା । ଘର ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖ କୁଶପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ।

ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ: ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

