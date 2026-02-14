ଭିନ୍ନ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ...ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଯୁବକ
ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡାଇ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
Published : February 14, 2026 at 9:06 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପ୍ରେମ ଦିବସ ବା ଭାଲେଣ୍ଚାଇନସ୍ ଡେ' । ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଆଜି ମନର ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ପାଇଁ ଦିନଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି । ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପରୁଷ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କୀୟ କିନ୍ନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଉଭୟ ବିବାହ କରି ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ:
ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ହେଲେ ରବି ଡାକୁଆ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୋରା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜସ୍ଥିତ ମା' ବହୁଚରା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଟିନି ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁଖାର୍ଶୀବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରୁ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ:
ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରୁ ରବି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା । ରବି ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୯ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଫେସବୁକ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ୨ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସୁରତ ଯାଇ ରବିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ । ପରେ ରବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ଏପରିକି ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରବିଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ନେଇ ଯାଇ ପରିବାର ସହ ଭେଟ କରାଇଥିଲେ ।
ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପିଲା ଆଣି ପାଳିବୁ:
ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବର ରବି ଡାକୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟ୍ରେନରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବୁ ।" କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ସନ୍ତାନ ଆଣି ପାଳିବୁ । ସାରା ଜୀବନ ଏହିଭଳି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବୁ ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଦୁଃଖସୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି । ସେ ମୋ ଭଲମନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ ।" ଆମେ ହସଖୁସିରେ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ।
'ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି' ମେନକା ପରିଡା
ମେନକା ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୋ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆତ୍ମ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି । ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜଣେ କିନ୍ନରକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛି । ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ପରିବାର ସହ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଉଭୟ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଆମେ ଭଲଭାବେ କଥା ହେଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ଏହି ବିବାହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।" ନବ ଦମ୍ପତି ବିବାହରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମେନକା କହିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ବିବାହ ସମାଜକୁ ଦେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ:
ଏନେଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ସମାଜ ପୂର୍ବ ଭଳି ନୁହେଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଧୀରେଧୀରେ ବଦଳୁଛି । କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପରିବାରର ଅଂଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହିପରି ବିବାହ ସମାଜକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଓ ସମାନତାର ପଥକୁ ଆଉ ମଜବୁତ କରୁଛି ।”
ରବିଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲସର ଗ୍ରାମରେ । ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି । ରବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରାମ ଡାକୁଆ ଓ ମା' ମଞ୍ଜୁଳା ଡାକୁଆ । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୂର୍ବନାମ ଗୋଡା ଧୋବା । ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଡା ନଚମନ୍ଦ ଦୋରା ଓ ମା' ଗୋଡା ସୁକୁମାରୀ ଦୋରା । ଘର ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖ କୁଶପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର