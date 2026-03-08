ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ପୁରୀରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ । ମୃତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

UP Devotee Dies At Puri Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 9:05 AM IST

1 Min Read
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ମୃତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆନନ୍ଦ କାଶ୍ୟପ । ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆନନ୍ଦ କାଶ୍ୟପ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବାହାରକୁ ନେଇଥିଲେ।ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହୃଦ୍‌ଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାତ ପାହାଚ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦ କାଶ୍ୟପ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

