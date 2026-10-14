ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ଉପରେ ଫୋକସ
ରାତି ପାହିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ନଜରରେ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 14, 2026 at 7:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିର ମତଦାନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅବାଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁଳପତି, ପୋଲିସ ଡିସିପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ:
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆସନ୍ତାକାଲିର ମତଦାନ ଉପରେ । ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କିଭଳି ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବ, ସେନେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନଜର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ।
'WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର:
ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 'WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ । ମିଟିଂ ହଲ ମଧ୍ୟରେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ଗୋଷ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ । ତେବେ କିଛି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଡିସିପି ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା ।
ରାଜଧାନୀରେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ?
ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ମାତାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ୫୫ ଜଣ ଓ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ୫୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୪୦ ଜଣ, ଡି.ଆର୍. ନୟାପଲ୍ଲୀ କଲେଜରେ ୧୭ ଜଣ, କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା କଲେଜରେ ୧୮ ଜଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୧୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୩୦ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୪ଟି ନାକଚ ହେବା ଓ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।
8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ:
ଏପଟେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତାଦାନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭରସା, ସହଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର