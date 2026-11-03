ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ; ୨ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ମିଡ୍-ସେମିଷ୍ଟର
Utkal University Jaundice: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ଓ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 3, 2026 at 3:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାଣି ଓ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍:
ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ଡ଼ ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର-୭ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି । ଗତ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜଣ୍ଡିସ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ । ମୋଟ ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।"
ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାର ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ।
A discussion was held with the Vice-Chancellor, Registrar, Superintendent, wardens and students of Utkal University regarding suspected jaundice cases reported in Girls’ Hostels No. 6 and 7. Preventive measures were discussed to contain the possible spread of the disease. Blood samples were also collected by the Laboratory Technician (LT) for further investigation. #UtkalUniversity #PublicHealth #Bhubaneswar— BMC (@bmcbbsr) November 3, 2026
ଘଟଣା ପରେ BMCର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଟିମ୍ (Urban Health Surveillance Team) ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଟିମ୍ରେ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି । ଗତକାଲି ୮ ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ।
ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର:
ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଷ୍ଟେଲରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହଷ୍ଟେଲରେ ୧୦୦୦ ଲିଟର ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ORS ଦିଆଯିବା ସହ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି ।PHE ଟିମ୍ ପୁଣିଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ହଷ୍ଟେଲ୍ ପରିସରରେ ସଫେଇ ସହ ବ୍ଲିଚିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଜୟଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ, ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ।
ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି । ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାର୍କେଟ୍ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର, କାଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।"
ସେପଟେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ? ଏଯାଏଁ ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପାଣି ନା ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁଠୁ ବ୍ୟାପିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ; ଆବାସିକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୭ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ! 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର