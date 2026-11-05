ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ଏ ଆତଙ୍କ; 11 ଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ବ୍ୟାନ
19ଟି ରକ୍ତ ନମୂନାରୁ 11ଟି ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 5, 2026 at 4:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥମୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ଏରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଗତକାଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ମଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ-୭ରେ ସୋୟା ଚିଲିରୁ ମଲା ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଶିବିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡ. ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବ୍ୟୁରୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ ଡ. ଶାନ୍ତିସ୍ୱରୂପ ସାହୁ, ମହିଳା ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ଡ. କବିତା ଦାସ ଏବଂ ପୁରୁଷ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ଡ. ପରମାନନ୍ଦ ନାଏକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।
ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ଏ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଜଣ୍ଡିସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ; ୨ ଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଘୁଞ୍ଚିଲା ମିଡ୍-ସେମିଷ୍ଟର
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଇଚଇ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ପରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରିଲା ମଲା ବେଙ୍ଗ !
ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ ପରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମିଡ୍-ସେମିଷ୍ଟର-
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର