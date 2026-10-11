ETV Bharat / state

ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା; କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସମୟରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ

ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

utkal_university_student_tension
ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 10:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ (ବାଣୀବିହାର)ରେ ଆଜି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ବିସିଜେଡି ଓ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ କୌଣସି ଏତଲା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଏବେବି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଗିରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।



ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଜୋନ୍-୫ ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ।"

utkal_university_student_tension
ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ଯାଇ କିଛି ଛାତ୍ର ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ପଦା ପଡିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ହେବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ।



ଏହି ମାରପିଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପିପିଲି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାହିଁକି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିପିଲି ପଦା ପଡିଆରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍; କାନ୍ଥ, ପାଚେରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

UTKAL UNIVERSITY BHUBANESWAR
STUDENT UNION ELECTION
UTKAL UNIVERSITY STUDENT TENSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.