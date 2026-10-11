ବାଣୀ ବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା; କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ସମୟରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 11, 2026 at 10:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ (ବାଣୀବିହାର)ରେ ଆଜି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ବିସିଜେଡି ଓ ଏବିଭିପି ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ୧ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ କୌଣସି ଏତଲା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଏବେବି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଜଗିରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଜୋନ୍-୫ ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ଯାଇ କିଛି ଛାତ୍ର ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପିପିଲି ପଦା ପଡିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ହେବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ମାରପିଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପିପିଲି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାହିଁକି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିପିଲି ପଦା ପଡିଆରେ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍; କାନ୍ଥ, ପାଚେରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର