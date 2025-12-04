ଉତ୍କଳ ସଂଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଅଧ୍ୟାପକ ବହିଷ୍କୃତ
ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : December 4, 2025 at 5:24 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 6:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍କଳ ସଂଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ । ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ହଙ୍ଗାମା । ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଶେଷ ସଚିବ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣିଆ ଟିମର ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ଜେନା ।
ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ, ଅଶାଳୀନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ । ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଓ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ । ବିଭାଗର ବିଶେଷ ସଚିବ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣିଆ ଟିମ ଆସି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଶ୍ଲିଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " କମିଟିର 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ । ଯାହାର ଯହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ । ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ । ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଇଛୁ । ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ବାରା କୌଣସିବି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କାରିପାରିବେ ନାହିଁ । "
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡ୍ରାମା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ।"
କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏପରି ସାମ୍ନା ନକରନ୍ତୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଡ୍ରାମା ସାର୍ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ । ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ସାର୍ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ସେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଡ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ଫୋନ ବି କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଯାଜପୁରରେ 14 ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତ ଗିରଫ; ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର