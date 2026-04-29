ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗର୍ଜିଲା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଶ୍ରମ ଦିବସରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବେ ସାମ୍ବାଦିକ
ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଘ ଡାକରାରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 29, 2026 at 8:51 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 29) ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଘ ଡାକରାରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
6 ଦଫା ଦାବି:
ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସଂଘ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ବ୍ୟାପକ ଅଧିସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦାନ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଦଶ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପ୍ରେସ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ, ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ୬ଦଫା ଦାବି ରଖାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଦାବି ସମୂହକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଦାବି:
ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ ସଂଘ ୬ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଦାବି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଆଦି ରହିଛି । ସରକାର ଯଦି ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି:
ଭାରତର ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେସ ଏକାଡେମୀ କାହିଁକି ନାହିଁ । ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମାରେ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହାସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା ମଇ ୧ ତାରିଖ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବେ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର