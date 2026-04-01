ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 4 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଉତ୍କଳର ମହାନ ଗାଥା ଓ ପୁରୋଧାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି
Published : April 1, 2026 at 2:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି 90ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ଯ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଝୁରୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 4 ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀ,— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 1, 2026
ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆପଣ ଜଣାଇଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଏକ ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ।
ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଏହି ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କିପରି ରାଜ୍ୟର ଗୌରବକୁ ବଢାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଲୋକପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପକଳା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଆଦିବାସୀ କଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗଠନର ପୁରୋଧା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ, ମଧୂସୁଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପରି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚିଠିରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯୋଗଦାନ:
ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ଯ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଠୁ ନେଇ ଗବେଷକ, କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଓ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି:
ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅବସରରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ରଥଯାତ୍ରା କଥା କହିବା ସହ ଗୁଜରାଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଗୁଜରାଟରେ ରଥଯାତ୍ରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ରହିଆସିଛି । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରେଳ ସଡକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଳ ଆବଣ୍ଟନ 10,600 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ:
ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମନ କି ବାତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା:
ସଦ୍ୟତମ ମନ କି ବାତରେ ଓଡ଼ିଆ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ରଣନୀତିକ ଖଣିଜ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠୁ ନେଇ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଚିଠି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।