ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ'; ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ଆଲୋଚନା

ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଏ ଗର୍ବ ଓ ଗରିମା ଉତ୍ତରପୀଢି ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 1:42 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:55 PM IST

UTKAL DIVAS 2026, ବାଲେଶ୍ୱର: ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ । ନା ଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନା ଥିଲା ଅସ୍ମିତା । କାହା ଚକ୍ରାନ୍ତର ମାୟାଜାଲରେ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ପରିଚୟକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଏ ଜାତି । ଆଜି ଏ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା କିଛି ଛୋଟିଆ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ନୁହେଁ । ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ, ସଂଘାତ, ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ।

୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଓଡିଶା । ଏ ଜାତିକୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିିଳିଥିଲା । ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଯିଏ ଓଡିଆ ଭାଷାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ଓଡିଶାକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।

ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ (Etv Bharat)

ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ମନେ ପକେଇଦିଏ ଶାନ୍ତି କାନନ

'ଓଡିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ' ବୋଲି କହି ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଓ କବିମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ପରୋକ୍ଷରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଇ ଶାନ୍ତି କାନନ ଯେଉଁଠି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ତିନିଜଣ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଏଇଠି ବସି ଫକୀର ମୋହନ ନିଜର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ । ଆଜି ବି ସେ ଗରିମାମୟ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଶାନ୍ତି କାନନ ।

Utkal divas 2026
ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ' (Etv Bharat)

'ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ' ପରେ 'ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ଶାନ୍ତି କାନନ'

ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ପରେ ଏହା ଶାନ୍ତି କାନନ। ଏହି ଶାନ୍ତି କାନନ ଆଜି ବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଛି । ଫକୀର ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଶାନ୍ତି କାନନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠି ସେମିତି ସ୍ମୃତିସଜଳ ହୋଇ ରହିଛି। ସର୍ବ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଫକୀର ମୋହନ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ବ ଭୌମ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମକୁ ବଖାଣୁଛି।

Utkal divas 2026
ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚଉକି (Etv Bharat)

ଶାନ୍ତିକାନନର ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସ୍ମୃତି ଜର୍ଜରିତ ପରିବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାତଃ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିଛି । ଶାନ୍ତି କାନନ ଭିତରେ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଯେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟିକ, କବିମାନଙ୍କ ଆସର ଜମେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଏବେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି । ଅବଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଜାଗାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ପାରଛି ।

Utkal divas 2026
ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ' (Etv Bharat)

ସ୍ମୃତି ବଖାଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ, ଛତୁଆ ପୋଖରୀ

ଏଠାରେ ଏକ ଓପନ ଜିମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ । ଶାନ୍ତିକାନନ ଭିତରେ ଏକ ପୋଖରୀ କଡ଼ରେ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମାଧି। ସେହିପରି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମାଧି ରହିଛି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଘର ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାର ଓ ମ୍ୟୁଜିଅମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରୋଳାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆଜି ବି ଫକୀର ମୋହନ ବସୁଥିବା ଚେୟାର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କୂଅ ଆଜି ବି ସେଠାକାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଛତୁଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମାଧି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅବଦାନର କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।

ଶାନ୍ତିକାନନର ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ (Utkal divas 2026)



ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ତଥାପି ପାଉନି ଗୁରୁତ୍ୱ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୂମିକା ଓ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡ଼. ସୁବାସ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଥା କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଦେବଙ୍କ କଥା ଆଗେ ମନେପଡେ । ଏଇଥିପାଇଁ ମଧୁ ବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାଷୀକୁ ନେଇ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୦୨ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏାହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଅବଦାନ ବି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଅବଦାନ ବି ଅତୁଳନୀୟ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତିକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ପରି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲଗୁଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ବସିଲାଣି ।"

Utkal divas 2026
ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ' (Etv Bharat)



ବ୍ୟାସ କବିଙ୍କ ସାଧନାର ପୀଠ 'ଶାନ୍ତି କାନନ'

ଶାନ୍ତିକାନନ ସହ ଜଡିତ ଇତିହାସ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି," ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଅଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେହିଭଳି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 'ଶାନ୍ତି କାନନ' କରିଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଥିଲା। ଏଇଠି ବସି ସେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ଲେଖୁଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ସାଧନା ପୀଠ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଗଠନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଏହା ବିରଳ। କାହିଁକି ନା ଫକୀର ମୋହନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗବେଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୪ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଭିତରେ ଶହଶହ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସକାଳୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଭିତରେ ଚଳାବୁଲା କରନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ରହିଛି ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଗଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।"

Utkal divas 2026
ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ 'ଶାନ୍ତିକାନନ' (Etv Bharat)



ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଘର ଓ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ମରୁତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଘର ପଛପଟ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଏଠାରେ ପୋଖରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ରହିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଧି ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ପଛପଟେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ୧୯୮୩ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ଘର ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାର କରାଯିବା ସହ ଏକ ମ୍ୟୁଜିଅମ ହୋଇଛି। ବାଡ଼ି ପଟ ଜାଗାକୁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଏକ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ନାଟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି।"

Utkal divas 2026
ଶାନ୍ତିକାନନରେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ (Etv Bharat)

ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡିଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିଥିବା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ତରପୀଢିର ଶତଶତ ପ୍ରଣାମ

Utkal divas 2026
'ଶାନ୍ତିକାନନ'ରେ ଥିବା କୂଅ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

Last Updated : April 1, 2026 at 4:55 PM IST

