ହାତର ଯାଦୁରେ ଚମକିଲା ଅଦରକାରୀ କାଗଜ; ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଲେ ରୋଜଗାରର ବାଟ
Published : April 23, 2026 at 4:30 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦିନେ ଥିଲା ଅଦରକାରୀ । ଆଜି ବଢାଉଛି ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଟୁକୁଡା କାଗଜ କହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ । ଆଜି ମିଳିଛି ଆଦର । ଏହି ଟୁକୁଡା କାଗଜ ଆଉ ଅବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ । କରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ । ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ବି କରିଛି । ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ, ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି, ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏସବୁ ଅଦକାରୀ କାଗଜ ଟୁକୁଡାରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ! ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ, ଗଣେଶ, ମୟୂର, ମାଛ, ଗହଣା ବାକ୍ସର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଖୁବ ଅଧିକ । ଏହି କାମ କରି ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିଥିବାବେଳେ ଆହୁରି 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳକୁରୁଆ ଗ୍ରାମର ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ। ନିଜ ଭିତରର ସୃଜନଶୀଳତା ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାଗଜ ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଓଝାଙ୍କ ପାଖରୁ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ବାବଦରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ ଆଦି ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲା । ଚାହିଦା ବି ବଢିଲା । ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାଲୁକା ଓ ପାଣି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଖରାପ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କଲେ ।
ଖାଲି ନିଜେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଗାଁର କିଛି ଅଭାବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦ ଜଣ ମହିଳା କାମ ଶିଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ହିସାବରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ କାଗଜ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ, ଗଣେଶ, ମୟୂର, ମାଛ, ଗହଣା ବାକ୍ସ ଭଳି ୩୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ।
କାଗଜ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦାମ ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା
କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ । କେତେ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସି ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କି ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ କାଗଜ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବେଶ ଆଦୃତ ହେଉଛି। ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାଗଜ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ତେବେ ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଫୁଲଦାନୀ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାଗଜରେ ଏତେ ସାରା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ସେମାନେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ ଅଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ଯେ କାହା ଘରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବ ତାହା ଆଜି ଏ ମହିଲାମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ଅଭାବୀ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ତାଲିମ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ଯଦି ଏହି କାମରେ ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କରି ପାରିବିନି। ତା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିଲି, ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କରି ହେଉଛି। ଘର ଓ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ପାରୁଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଗାଆଁରେ ତ ଅନେକ ଅଭାବୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇବି ଏବଂ ସେମାନେ ବି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ଏହି କାମ ଶିଖାଇଥିଲି । ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ୧୦/୧୨ ଜଣ କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଓ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇଥିରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଦୋକାନରେ ବି ଦେଉଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଘରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ଯାଉଛୁ।"
ବଜାରର ଅଠା ନୁହେଁ, ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି
ସେହିପରି କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଶିଖିବା ପରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ମାଳତୀ ଲତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," କାଗଜରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଖେଳନା, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏ କାମ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ ଅଠା ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ଟୁକୁରା କାଗଜରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ୩୫ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମାସକୁ ଆମର ଦରମା ୪/୫ ହଜାର ଭିତରେ ଆସୁଛି।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏମିତି କଳା ଓ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବବୁଲୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ," ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂର, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି..ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କାଗଜ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ସେହି କାଗଜରେ ସେ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
