କାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ମହାକୁମ୍ଭ: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା
ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ, ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ମାନସମନ୍ଥନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 22, 2026 at 10:00 PM IST
Urban Mobility India Conference, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ନୂଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହେବେ ଦେଶବିଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୧୯ତମ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ମହାକୁମ୍ଭ । ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ, ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ମାନସମନ୍ଥନ । ତେବେ ଏଥର ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା ।
ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ । ଏହା ସହ ଆମ ବସ୍ ସେବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବହନ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧୁନିକ ସହର ଗଠନର ରଣନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ।
ସହର ବଢ଼ୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତା’ ସହ ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସୁଗମ ଗମନାଗମନର ଆହ୍ୱାନ । ସହରବାସୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୧୯ତମ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ । ତିନି ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାନସମନ୍ଥନ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ସହରର ବିକାଶ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା କି ସୁନ୍ଦର ଛକରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେତେ ସହଜରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି, ସୁଲଭ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ,ଏହି ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହେବେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ପ୍ରଶାସକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରୁ ୨୫ ତାରିଖ,ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ୧୯ତମ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବହନ ସହ ଆବାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା । ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ କରି କିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗମନାଗମନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ଗୁରୁବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋଟ ୭ଟି ସେସନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା
ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୋଜନା । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ବସ୍ ସେବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଅଙ୍କୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍, ଓଡ଼ିଶା ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିବ । ତେବେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା, ଘୋଷଣା ଓ ନୂଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିବ ତାହାର ଭୂମିସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ । କାରଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସହରର ପରିଚୟ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଲଭ ଜୀବନଯାତ୍ରା । ଏବେ ନଜର ରହିବ, ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ମାନସମନ୍ଥନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନୂଆ ଦିଗ ପାଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁମ୍ବାଇରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ; "ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର