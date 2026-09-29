ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପରେ ଅପର ଲାନ୍ଥ ! ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ୧୦୬୭ ଲୋକ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ DCMଙ୍କ ଥଇଥାନ ପ୍ରତିଶୃତି
୨ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିବ ଓ ୫ ଗାଁ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା। ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ, ହେଲେ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ଦାବି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : September 29, 2026 at 6:39 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବିକାଶର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବ ଜଳ। ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଣି, ବଢ଼ିବ ଚାଷ, ଦୂର ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏହି ଆଶାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅପର ଲାନ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି। ଦୁଇ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପର୍ଲିମାଲ ଓ ଜାମଜୁରୀ ଗାଁର ୧୦୬୭ ଜଣ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ।
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି; ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହେଲେ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ବିନା ନୁହେଁ। ଘର, ଜମି ଓ ଜୀବିକା ହରାଇବା ପରେ କେବଳ କିଛି ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ କି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମନରେ।
- ଚିକଳି ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ଲାନ୍ଥ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅପର ଲାନ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ୍ୟାମର ମାଟିବନ୍ଧ ଓ ସ୍ପିଲୱେର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୨ କିଲୋମିଟର ୪୯୫ ମିଟର। ବନ୍ଧର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା DBL ୨୩.୫୦ ମିଟର ରହିଛି।
ସ୍ପିଲୱେର ଲମ୍ବ ୯୯ ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୭ଟି ରେଡିଆଲ ଗେଟ୍ ରହିବ। ଡ୍ୟାମର ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା FRL ୪୬୫୦ ହେକ୍ଟର ମିଟର। ଏହାର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ୬୧୭୦ ହେକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୬୧୦୫ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ।
ଏହାସହ ଡ୍ୟାମରୁ ୨୧୦ କିଲୋୱାଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମେତ ୨୫ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଜଳସେଚନ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ ୩୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
- ୧୯୯୮ରୁ ଯୋଜନା, ୨୦୨୭ରେ ସରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଅପର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତାବ ୧୯୯୮ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ ୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ୨୦୦୦ରେ TAC ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୩ରେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା।
୨୦୧୮ରେ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା Stage-II ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇଟି କେନାଲର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି।
- ବିକାଶକୁ ହଁ, ହେଲେ ଜୀବିକା କେମିତି ?
ଅପର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ୫ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଲିମାଲ ଓ ଜାମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁର ୧୦୬୭ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ।
ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳିବ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜମି, ଘର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହରାଇବା ପରେ ଜୀବିକା କେମିତି ଚାଲିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ସହ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ହେଲେ ଏହି ଜୀବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା।
ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଘର ଓ ଚାଷ ଜମି ବଦଳରେ ମାତ୍ର ୫ ଡିସମିଲ ଜାଗା ମିଳିବ। ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହ ଜୀବିକାର ବିକଳ୍ପ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ନୃପମଣି ସାହୁଙ୍କ ଦାବି
ଜାମଜୁରୀ ଗାଁର ନୃପମଣି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୫ ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ତିନି ପିଢ଼ି ଏଠାରେ ରହିଆସିଥିବାରୁ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର।
ଚାଷ ପରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସେମାନେ ଏବେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟତ୍ର ୫ ଡିସମିଲ ଜମି ଦିଆଯିବା କଥା ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ସୁବିଧା ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦାବି
ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗାଁରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହରାଇ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୫ ଡିସମିଲ ବଦଳରେ ୧୦ ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ଏକାକୀ ଜୀବନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ହେଲେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଜୀବନ ଚଳାଇବେ, ସେନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ସରକାର ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
- ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଃଖ
ଭାରତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗାଁ ଓ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଗାଁ ସହ ଆଉ ଏକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଚିତ ଥଇଥାନ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପ୍ରଶାସନର ସର୍ଭେ, ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ଭେ କାମ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ଦେବା ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆଯାଇଛି।
- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ
ଓଡ଼ିଶା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଅପର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି କେନାଲର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଜଳସେଚନ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଉସକାଉଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପରେ କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ ଜମି କିଣି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଥଇଥାନ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଲୋୟର ଶୁକତେଲ, ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅପର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
- ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ସହ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଏକପଟେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିକାଶର ଆଶା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଭିଟାମାଟି, ଚାଷଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଛାଡ଼ିବାର ବେଦନା। ଅପର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଥଇଥାନ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କେତେଦୂର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପଣସ ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ; ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର