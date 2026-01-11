ETV Bharat / state

ଯୁବ ଡିଜାଇନରଙ୍କ କମାଲ; ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍

ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ଯୁବ ଡିଜାଇନର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।

PM Modi Portrait In Upcycled Clothes
ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 11, 2026 at 11:36 PM IST

3 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ା (Upcycled Clothes)ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆଖି ଲାଖିଯିବା ଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ । ନାଁ ଏଥିରେ ଅଠାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନାଁ କିଛି ରଙ୍ଗ । ହାତରେ ଶିଲେଇ କରି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନର ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୋଟ୍ରେଟ୍‌କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କିଛି ଯୁବ ଡିଜାଇନର । ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ କେଉଁମାନେ ଓ କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..

Portrait In Upcycled Clothes
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜେଡି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (JD Institute of Fashion Technology)ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । "FABRIC OF RESPECT"ନାମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ର ଲମ୍ୱ ୬ ଫୁଟ୍ ଓ ଓସାର ୫ ଫୁଟ ରହିଛି । ପୋଟ୍ରେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିକୃତିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବନାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

PM Modi Portrait In Upcycled Clothes
ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ (ETV Bharat)
ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ
କେ. ଅନିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି କପଡାରେ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।"

ସେପଟେ ଏଭଳି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାବତଙ୍କ କହିବା କଥା ଫେବ୍ରିକ୍ରି ଅଫ୍ ରେସପେକ୍ଟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସହରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ହାତରେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଯୁବ ସମାଜରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା । ଜାନୁୟାରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାବତ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ କପଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କପଡାରେ ଏଭଳି ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆଗମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଆାଗକୁ ଯୁବ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ବିବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ।"

PM Modi Portrait In Upcycled Clothes
ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍ (ETV Bharat)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଦରକାରୀ କପଡା ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିମ୍ ସଂଗୃହୀତ କପଡାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ସଜ୍ଜାଇବା ସହିତ କପଡା ଗୁଡିକୁ ଆଇରନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ । ଶେଷ ଟିମ୍ ସେହି କପଡାକୁ କାଟି ହାତରେ ସିଲେଇ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ:

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦୈନିକ ୮ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସହରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଦରକାରୀ କପଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାନଭାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ର ଆଉଟଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କପଡାର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ କପଡାକୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀତ କରାଯିବା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ । କପଡାଗୁଡିକୁ ପିକସେଲ୍ ସାଇଜ (Pixel size)ରେ କଟାଯାଇ ତାହାକୁ ଶେଷରେ ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବିନା ଅଠା ଓ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାରରେ ହାତରେ ସିଲେଇ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୋଟ୍ରେଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାଧାରଣ କପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ୱଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

JD Institute of Fashion Technology student
ଜେଡି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୁପ୍ରଭା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆମର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କପଡାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।"

ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀ ରୋସନୀ ନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା "ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ । ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟ୍ୟାପିକାମାନେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

