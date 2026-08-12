ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା; ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ଅଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 12, 2026 at 7:32 PM IST
ପୁରୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଜୟପୁର ଗୋବିନ୍ଦା ଶ୍ରୀରାଧା ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେବାକୁଞ୍ଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଦେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜୟପୁର ଗୋବିନ୍ଦା, ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେବକୁଞ୍ଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସନ୍ଦେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ଡକ୍ଟର ପାଢୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ଗୋବିନ୍ଦା, ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେବାକୁଞ୍ଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬, ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଜୟପୁରଠାରେ ଅଦିନିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅନୁସରଣ କରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ଯାହା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ୨୦୨୬ ମସିହାର ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬, ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ମୂଳ ପୀଠ, ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ୨୦୨୬, ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ଭଳି ଏକ ଅଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରଚଳିତ ପୂଜା ପରମ୍ପରାର ଏହା ବିଚ୍ୟୁତି ଅଟେ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବ ।
ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୨୦୨୬, ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀର ମୂଳ ପୀଠରେ ଅନୁସୃତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାର ପବିତ୍ରତା ଓ ନିରନ୍ତରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଇସ୍କନର ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା