ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ୪ ଆହତ
ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 13, 2026 at 5:36 PM IST
PURI CYLINDER BLAST, ପୁରୀ: ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଟିପି ହୋଟେଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪ ଆହତ । ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପହଞ୍ଚି କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ।
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଟିପି ହୋଟେଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦମକଳବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବିସ୍ପୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କଳା ଧୂଆଁରେ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଟି ପି ହୋଟେଲର ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ 2 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ୍ ରହିଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । 3 ଦିନ ପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ହୋମ ପୂଜା ଆଦି ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ । ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ଦେବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଫ୍ଲାସ ଫାୟାର ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୋଟ 3 ଜଣ ଆହତ । ଜଣେ ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍, ୨ ଜଣ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ । ହୋଟେଲରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ହୋଟେଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କେହି ଗ୍ରାହକ ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଥାନ୍ତା । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗିରଫ, ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡୋମେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ