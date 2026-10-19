ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଟିଭି କେବୁଲ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 19, 2026 at 8:12 AM IST
Puri electric shock death, ପୁରୀ : ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । ମୃତ ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବାପି ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁବ୍ରତ ସାହୁ । ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଟିଭି କେବୁଲ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।
ଉଭୟେ ବାପି ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଟିଭି କେବୁଲ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ତାର ଫୋପାଡ଼ିବା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାହା ଯାଇ ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ଯୁବକକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଯୁବକକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସିପିଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଘରୋଇ କେବୁଲ ଟିଭି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଜି (ରବିବାର) କେବୁଲ୍ ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାବୁଲ ତାର ଧରିଥିଲେ ସେହି ତାରଟି ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଆହତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ବଳିଆପଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା ରହିବା, ଖାଇବା ସହ ଫୁଟବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ! ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି ପୁରୀର 'ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ; ଶୋଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ ! 15ଦିନର ମହଲତ ନେଲେ କମିଶନର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ