ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଘଟଣ: ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ତୋରଣ, ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲା
ଅଘଟଣରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଡମଣା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଏକ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଓ ତୋରଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 28, 2026 at 3:41 PM IST
Heavy Rain Arch Collapsed
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବାତ୍ୟା "ଅର୍ଣ୍ଣବ"ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡମଣା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ତୋରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏଥିସହ ୮୦ ଫୁଟର ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବ ସଂଘ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଅଘଟଣରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ପଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଏକ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ତୋରଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ଓ କ୍ରେନ ଜରିଆରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ତୋରଣକୁ ହଟାଯାଇଛି । ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋରଣ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା। ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗମୀ ୩୧ ତାରିଖ ବିସର୍ଜନ ହେବାର ଥିଲା ।
ବିଏମସି ୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ.ବି. ମେଘାଲି କହିଛନ୍ତି, ପବନ ଦ୍ୱାରା ତୋରଣ ଭୁଶୁଡିପଡିଥିବା ନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡିକୁ ପୂଜା କମିଟି ସଫା କରିବେ । ସାନିଟେସନ ପାଇଁ କମିଟିର ଦରକାର ହେଲେ ଆମ ଏଜେନ୍ସି ସହଯୋଗ କରିବ । ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ ବୋଲି ମେଘାଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପବନ ଅଧିକ ହେଲା । ଗଛଲତା ସହ ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆମ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ । ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଅଘଟଣରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ହେଳା ହେବନାହିଁ । ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା ତୋରଣକୁ ସଫା କରୁଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା: ୨୧୩୫ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ୨୬୦ ଗର୍ଭବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବହନ ବିଭାଗ; ନଜରରେ ପାହାଡିଆ ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଲର୍ଟରେ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର