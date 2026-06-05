ETV Bharat / state

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

untimely Rath Yatra issue: Shrimandir committee to meet President, Prime Minister to impose a ban
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଓହରୁନି ଇସ୍କନ୍ । ଭାରତ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ୍ । ତେବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନ୍ ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି (Etv Bharat Odisha)


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକଠାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋହର ମରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ତଥା ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଳଙ୍କାରର ଆକାର ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଏହାର ଓଜନ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରୁ ଖଟଶେଜ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଣୁ ଏନେଇ ପୁନର୍ବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଈଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।‌ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଗୋ ଏବଂ ଚିତ୍ରର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ।
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । (Etv Bharat Odisha)
ସେହିପରି ସେବାୟତ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣରେ ଓବିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ମଶାଣି ଚଣ୍ଡି ଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ କଲୋନୀର‌ ନାମ ନୀଳଚକ୍ର ବିହାର ରଖାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର‌ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓ କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିମ୍ କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଏକ ତାଲା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ନୂଆ ତାଲା ଲଗାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନ୍ ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନ୍ ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । (Etv Bharat Odisha)


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁରରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, SJTA ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ, ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁଧୁରୁନି ଇସ୍କନ ! ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ପରେ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

SJTA
UNTIMELY RATH YATRA ISSUE
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ
UNTIMELY RATH YATRA
UNTIMELY RATH YATRA ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.