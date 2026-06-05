ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 5, 2026 at 6:05 PM IST
ପୁରୀ: ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଓହରୁନି ଇସ୍କନ୍ । ଭାରତ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ଇସ୍କନ୍ । ତେବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍କନ୍ ର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକଠାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋହର ମରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି କାନ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ତଥା ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଳଙ୍କାରର ଆକାର ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଏହାର ଓଜନ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରୁ ଖଟଶେଜ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଣୁ ଏନେଇ ପୁନର୍ବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଈଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଗୋ ଏବଂ ଚିତ୍ରର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁରରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, SJTA ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ, ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ବେ ସୁଧୁରୁନି ଇସ୍କନ ! ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ପରେ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ