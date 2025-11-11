କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୋଲ, ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଯାତାୟାତ
ନୂଆ ପୋଲର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କାମ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆପଣ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛି ତିନିମୁହାଣୀ-ଗୁଲନଗର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲ। ନୂତନ ପୋଲ ତିଆରି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଇଁରୁ ପିଲର ଉଠିନଥିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଣା ପୋଲର ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା (ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍) ଧସୁଥିବାରୁ ଭୟରେ ପଥଚାରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀ।
କେଉଁଠି ରହିଛି ଏଭଳି ପୋଲ:-
କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ୯ନଂ(କ)ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତିନିମୁହାଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବରୀ ପୋଲର ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଥର ଗୋବରୀ ପୋଲ ରାସ୍ତାଟି ଧସିପଡିଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା।ହେଲେ ସାଇଡ଼ ୱାଲ୍ରେ ମୂଳ ଖୋଳି ପୋତି ନଥିବାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବାରୁ ପୋଲ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ରାସ୍ତାଟି ଧସି ପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ସେହିପରି ଗୋବରୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସଂସ୍ଥାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ରିପୋର୍ଟ ମଗା ଯାଇଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ କଥାରେ ସିମୀତ ହୋଇ ରହିଛି।
କେବେ ହୋଇଥାନ୍ତା ନୂଆ ପୋଲ କାମ ଓ କେତେ ଥିଲା ଅଟକଳ:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବାଇପାସ୍ କୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନୂତନ ପୋଲ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା।ଗୋବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ "ବିଏଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଙ୍ଗ"(BL Engineering) ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏହି ନିର୍ମାଣ କାମ ୨୦୨୨ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
୭୩ ମିଟର ଲମ୍ବ ଦୁଇଟି ପିଲାର ଥିବା ପୋଲକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଠିକାଦାର, ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛୁମାରିଛି। ପିଲର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା। ନଦୀରେ ପାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ତଳ ଘଳିଆ ପଡିଯିବାରୁ ଅତଡ଼ା ଏବେ ବି ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଭାରିଯାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛି ଯଦି ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହି ହେବନାହିଁ। ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପଟରେ ରାସ୍ତା ଧସିଥିଲା ତାହାର ବିପରୀତ ପଟରେ ଗତବର୍ଷ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିଥିଲା। ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକାଦାର ପ୍ରତି, ବିଭାଗର କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କାମ:-
ଅଧାରୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଥିବା ଗୋବରୀ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ସରିଗଲାଣି ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେତୁ କାମ। ପୋଲ ବିଷୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଫାଇନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମେଜର ମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପେନାଲଟି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।"
