ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଅତୀତରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବେଶ ଜାକଜକମରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

naga idol puja
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଗୋଶାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ଗୋଷାଣୀ ପ୍ରିତିମା ସହ ବିରାଟକାୟ (୨୨ ଫୁଟ)ର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ନାଗା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ । ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡିକୁ ବାଘଛାଲ, ବନ୍ଧୁକ, ଢ଼ାଲ, ଓରମାଳ, ହାଣ୍ତିଆ ସମେତ ୧୬ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ।


କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଶାସନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖି ସେବାୟତମାନେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଜାଗା ଆଖଡା ଘରେ ସେବାୟତ ଯୁବକମାନେ କୁସ୍ତି, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ । ତେବେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତଥା ଗୋଶାଣୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।

naga idol puja
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପୁରୀ ସହରର ପୁରାତନ ସାତ ସାହି ବାଲିସାହି, ହରଚଣ୍ତୀ, ମାର୍କଣ୍ତେଶ୍ୱର, ଦୋଳମଣ୍ତପ, ହେରାଗୋହିରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଏବଂ ବଳଗଣ୍ତି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ନାଗାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଭସାଣ ଦିନ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଦେବ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ।

naga idol puja
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ନାଗାମୂର୍ତ୍ତିରେ ୧୬ ପ୍ରକାର ହତିଆର ତଥା ତାଟି, ଏରାପକ୍ଷୀ, ହାଣ୍ଡିଆ, ଛୁରୀ, ବାଘଛାଲ, ଢାଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷାଣୀ ପୂଜା ସହ ନାଗା ମୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଞ୍ଜମୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଶାକାହାରୀ ଫଳ ଭୋଜନ କରି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି । ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ଵ ବୋଲି ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ।

naga idol puja
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

"ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସକ ତଥା ବିଧର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଲଢେଇ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ସମାଜ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ତଥା ତାଙ୍କ ବିରତ୍ଵ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ନାଗାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ," କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ
ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା
DURGA PUJA 2026
UNIQUE DURGA PUJA TRADITION
NAGA IDOLS WORSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.