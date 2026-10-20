ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଅତୀତରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବେଶ ଜାକଜକମରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 20, 2026 at 10:58 PM IST
ପୁରୀ: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଗୋଶାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ଗୋଷାଣୀ ପ୍ରିତିମା ସହ ବିରାଟକାୟ (୨୨ ଫୁଟ)ର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ନାଗା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ । ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡିକୁ ବାଘଛାଲ, ବନ୍ଧୁକ, ଢ଼ାଲ, ଓରମାଳ, ହାଣ୍ତିଆ ସମେତ ୧୬ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ।
କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଶାସନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଦେଖି ସେବାୟତମାନେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଜାଗା ଆଖଡା ଘରେ ସେବାୟତ ଯୁବକମାନେ କୁସ୍ତି, ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ । ତେବେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତଥା ଗୋଶାଣୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପୁରୀ ସହରର ପୁରାତନ ସାତ ସାହି ବାଲିସାହି, ହରଚଣ୍ତୀ, ମାର୍କଣ୍ତେଶ୍ୱର, ଦୋଳମଣ୍ତପ, ହେରାଗୋହିରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଏବଂ ବଳଗଣ୍ତି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ନାଗାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଭସାଣ ଦିନ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ଦେବ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ।
ନାଗାମୂର୍ତ୍ତିରେ ୧୬ ପ୍ରକାର ହତିଆର ତଥା ତାଟି, ଏରାପକ୍ଷୀ, ହାଣ୍ଡିଆ, ଛୁରୀ, ବାଘଛାଲ, ଢାଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷାଣୀ ପୂଜା ସହ ନାଗା ମୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଞ୍ଜମୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଶାକାହାରୀ ଫଳ ଭୋଜନ କରି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି । ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ଵ ବୋଲି ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ।
"ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସକ ତଥା ବିଧର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଲଢେଇ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ସମାଜ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ତଥା ତାଙ୍କ ବିରତ୍ଵ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ନାଗାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ," କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ