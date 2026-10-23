ଉତ୍କଳୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ମା'ଙ୍କ ଭସାଣିର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟେ ଐତିହାସିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୧୩ଟି ମେଢ଼ ସହ ୩୨ ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବଳଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଡିଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଡୋର । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 23, 2026 at 7:51 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଭୁବନର ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଳଦ ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବଳଦ ଯାତ୍ରା । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଥୋରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୩୨ଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ମା'ଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ମେଲାଣି । ଆଗରେ ଝଲମଲ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଥିଲା ବାଣ ରୋଷଣୀର ପଟୁଆର । ତା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ମତୁଆଲା ନାଚ । ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଗୋଚିଏ ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 32 ବଳଦ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଉତ୍କଳୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗଡ଼ଜାତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ବଳଦ ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭୁବନର ପ୍ରଥମେ ଥୋରିଆ ଓ ପରେ ପରେ ବଣିଆ ତଥା କାଚେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଳଦକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବଳଦ ଉପରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭାରକୁ ରଖି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ବେପାର ବଣିଜ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ଓ କଂସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାସନ,ଲୁଣ ,ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ପାଇଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବ ବୃହତ ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଉଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା ।'
ଚଳିତବବର୍ଷ ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରାରେ ୩୨ ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ,ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗଗନ ପବନ । ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ । ଏହା ଖାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନ ଥିଲା, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ।
ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବଳଦଗୁଡିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ରୋଷଣୀ କରାଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା । ଗୁଜୁରିହାଟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଳଦ ଗୁଡିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପି ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନ ଏନଏସି ନଗରପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଦଶହରା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ବଳଦ ଯାତ୍ରା । ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବଳଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ । ବଳଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଥାଏ ।'
ଥୋରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଦ୍ୟାଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, 'ଆଗରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗାଡି ମଟର ନଥିଲା । ବଳଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଥୋରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଭୁବନର ଐତିହାସିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜନଗରର ନିଆରା ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା; ନଦୀରେ ଚାପଖେଳି ମେଲାଣୀ ନେଲେ ମା', କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ଦେଖା ଯାଏନି କୁମ୍ଭୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା